Temporali diffusi e forte vento a Roma su buona parte del Lazio nella giornata di domani, domenica 3 gennaio. Le previsioni meteo per la Capitale non lasciano ipotizzare niente di buono per domani. Sarà il maltempo a dominare per tutta la giornata di domenica e anche per le 24-36 ore successive. Già la giornata di oggi, d'altronde, si era aperta con un nubifragio ed è proseguita con diverse precipitazioni. Tanta l'acqua prevista anche per domani, tanto che la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla che riguarda sia criticità idrogeologica sia idraulica.

Allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica

"Dalle prime ore di domani, domenica 3 gennaio 2021, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", riporta il bollettino del Centro funzionale regionale. L'allerta gialla riguarda criticità idrogeologica e criticità idraulica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri e criticità idrogeologica sui Bacini di Roma e i Bacini Costieri Nord.

Previsioni meteo Roma per domenica 3 gennaio

Nello specifico, nella Capitale sono previsti oltre 30 millimetri di pioggia, venti forti al mattino e più moderati al pomeriggio e una temperatura massima inferiore ai 10 gradi centigradi. Restano chiusi, come già disposto dal 31 dicembre, gli accessi alle banchine del tratto urbano del fiume Tevere. La Sala operativa regionale della protezione civile ha invitato tutte le strutture sul territorio ad adottare tutti gli adempimenti di competenza per ridurre rischi e conseguenze derivanti dall'ondata di maltempo.