Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. Questa la sentenza d'Appello bis presieduta dal giudice Tommaso Picazio, sul processo sul ‘Mondo di Mezzo'. Il verdetto dei giudici nei confronti degli imputati è arrivato nella serata di oggi, martedì 9 marzo, a sette anni dall'inchiesta. Il processo bis arriva dopo la caduta in Cassazione dell'aggravante mafiosa ex articolo 416 bis lo scorso 22 ottobre 2019 con il solo riconoscimento di di due associazioni a delinquere che ha visto il ricalcolo delle pene. Praticamente accolta la richiesta presentata dal procuratore generale Pietro Catalani, che per Buzzi aveva chiesto 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione e per Carminati 11 anni e 1 mese. Confermate le posizioni definite con un concordato fra le parti per l'ex consigliere comunale Luca Gramazio (5 anni e 6 mesi) e dell'ex ad di Ama Franco Panzironi (3 anni e 6 mesi), Riccardo Brugia (6 anni) e Fabrizio Franco Testa (5 anni e 6 mesi), mentre Angelo Scozzafava è stato assolto. Presente in aula durante la lettura della sentenza la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il processo d'Appello bis di Mondo di Mezzo

Il processo d'Appello bis per gli imputati è iniziato lo scorso settembre, con Salvatore Buzzi e Massimo Carminati in Aula, mentre per l'ex consigliere Luca Gramazio, l'ex ad di Ama Franco Panzironi, Fabrizio Franco Testa e Riccardo Brugia è stata scelta la strada del concordato. A dicembre il procuratore generale Pietro Catalani ha chiesto una condanna a undici anni e un mese per Massimo Carminati e a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Salvatore Buzzi. Al primo processo di Appello, Carminati venne condannato dai giudici della Terza Corte d'Appello di Roma a 14 anni e mezzo, e Buzzi a 18 anni e 4 mesi. Nel frattempo la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha sequestrato beni per quasi 30 milioni di euro ad alcuni degli imputati, tra cui una novantina di opere d'arte a Carminati. Nei confronti degli imputati erano scaduti i termini di custodia cautelare.Massimo Carminati, l'ex Nar è uscito dal carcere di Oristano lo scorso giugno, con l'obbligo di dimora nel Comune di Sacrofano dopo 5 anni e 7 mesi di reclusione. Lo hanno seguito nel giro di dieci giorni Salvatore Buzzi e l'ex consigliere regionale Luca Gramazio, ai domiciliari.