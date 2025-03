Maestro di karate arrestato per abusi su allieve: “Se ti faccio diventare cintura nera che mi dai?”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un allenatore di karate è stato arrestato dalla polizia ad Artena con l'accusa di aver abusato di tre ragazzi minorenni. Le giovani erano tutte allieve del suo corso: ragazze di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni che hanno riferito di essere state molestate dal loro maestro, sia verbalmente sia fisicamente. L'uomo, che ha sessant'anni, è molto conosciuto nel piccolo comune: da anni insegnava ai minori la disciplina del karate, e sembra che quanto successo alle tre ragazze non fosse nemmeno un episodio isolato. Come riportato da Il Messaggero, che ne dà notizia, pare che in molti fossero a conoscenza dei comportanti del 60enne. Nessuno però avrebbe parlato: e così l'uomo avrebbe continuato a molestare le ragazzine. Fino al suo arresto, avvenuto nei giorni scorsi a opera della Polizia di Stato.

L'uomo avrebbe rivolto alle minori frasi come ‘Che tipo di intimo indossi?', ‘Usciamo insieme, ma non dire niente a casa, capito?', ‘Se ti faccio passare alla cintura nera cosa mi dai in cambio?'. Le avrebbe palpeggiate negli spogliatoi della palestra o in macchina mentre andavano alle trasferte per le gare. In un'occasione avrebbe bussato insistentemente alla camera di albergo di alcune allieve per fare loro domande intime e totalmente inappropriate. Gli abusi e le molestie hanno scatenato una reazione nell'atteggiamento delle giovani, che hanno cominciato a non voler andare più in palestra. Ed è stato proprio questo cambiamento ad avere allertato i genitori, che hanno quindi sporto denuncia alla polizia. Durante le indagini è emerso che un collaboratore della palestra, anni fa, si sarebbe allontanato proprio per i comportamenti abusanti dell'uomo: che però, anche in quel caso, non sarebbe stato denunciato. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari.