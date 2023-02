Maestra e bidella di un asilo al Tuscolano a processo per abbandono di minore Maestra e bidella di un asilo in zona Tuscolana a Roma finite a processo dovranno rispondere di abbandono di minore. Per l’accusa non hanno vigilato su un bimbo di tre anni che è uscito dall’edificio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Abbandono di minore è il reato per il quale sono finte a processo una maestra e una bidella di un asilo in zona Tuscolana a Roma. Tutte e due sono accusate di non aver sorvegliato adeguatamente un bambino di tre anni, che è riuscito ad uscire dall'edificio scolastico e ad allontanarsi in strada senza che se ne accorgessero. Finite a processo, ora dovranno risponderne davanti al giudice, che si esprimerà sulle loro responsabilità. Per il giudice dell'udienza preliminare che ha accolto la richiesta della Procura di Roma e le ha rinviate a giudizio sono entrambe responsabili perché avrebbero dovuto vigilare sul minore.

I genitori hanno sporto denuncia

I fatti risalgono a 2019, si sono verificati in un asilo che si trova nel quadrante Sud della Capitale e sono emersi dalla denuncia sporta dai genitori del piccolo dopo l'accaduto. Come riporta Il Messaggero il bimbo, probabilmente per noia o per curiosità verso l'esterno, si è allontanato dai suoi compagni. Uscendo prima dalla classe e poi dall'istituto scolastico. Pare che tutto questo, ma la dinamica non è ancora chiara, sia accaduto in un frangente in cui era andato in bagno. Tutto questo senza che né la maestra che lo aveva in carico, né la bidella se ne rendessero conto. Una volta fuori dall'asilo, il piccolo si è allontanato a piedi ed è sparito per un quarto d'ora. Maestra e bidella se ne sono accorte solo quando non lo hanno più visto.

A dare l'allarme è stato un passante

A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il bambino da solo mentre si aggirava in strada in una zona molto trafficata. Il rischio era che potesse finire sulla carreggiata ed essere investito. Non vedendo adulti insieme a lui, lo ha fermato e ha chiamato i carabinieri. Un episodio che sarebbe potuto culminare con esiti ben più gravi, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine. Il piccolo infatti è rimasto sul marciapiede fino a quando il passante non lo ha raggiunto. Sul posto ricevuta la segnalazione del minore solo sono subito intervenuti i militari, che gli hanno chiesto come si chiamava e sono risaliti ai genitori.