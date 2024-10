Madonna di Trevignano, perché Gisella Cardia verrà ascoltata in Procura: l’inchiesta sulle donazioni

video suggerito

Frame dal video dell'incontro di preghiera del 3 marzo 2024

Le presunta truffa delle donazioni è al centro dell'inchiesta nei confronti di Maria Gisella Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia. Per questo la Procura della Repubblica l'ha convocata al Tribunale di Civitavecchia, dove verrà ascoltata giovedì 10 ottobre. Scarpulla, assistita dal suo avvocato Solange Marchignoli, dovrà rispondere alle domande del pubblico ministero in merito ai fatti che le sono contestati in sede di denuncia. La scorsa estate è stata la volta dell'ex seguace Luigi Avella, che ha donato volontariamente 123mila euro all'associazione Madonna di Trevignano Ets, che fa capo al marito della veggente, Gianni Cardia, anch'egli indagato per truffa. Avella, sempre la scorsa estate, ha consegnato alla Procura un archivio di memorie sulla vicenda contenente documenti, foto, video e che ha messo a disposizione degli investigatori per le indagini.

L'inchiesta per truffa sulle donazioni alla veggente Gisella Cardia

Le indagini della Procura della Repubblica di Civitavecchia servono ad accertare se si configuri oppure no la truffa dietro alle donazioni dei fedeli, che pregano insieme alla veggente di Trevignano. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, con la chiusura delle indagini il passo successivo sarà l'archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Gisella Cardia da anni dice di avere una statuetta della Madonna comprata a Medjugorje, che lacrima lacrime e sangue e di vedere periodicamente la Madonna, che le consegna dei messaggi.

Fino ad agosto scorso in un terreno in via Campo delle Rose a Trevignano Romano sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano il 3 di ogni mese Scarpulla si recava per la recita del rosario e le presunte apparizioni. Fenomeni che la diocesi di Civita Castellana, all'interno della quale Trevignano ricade, ha dichiarato non soprannaturali, con il decreto del 6 marzo 2024 a firma del vescovo Marco Salvi. Nulla di divino per la Chiesa, ora spetta alla Procura chiarire se sussista la truffa. Infatti i fedeli, potrebbero essere stati spinti a donare convinti che sulla collina di Trevignano Romano ogni tre del mese alle ore 15 apparisse veramente la Vergine Maria. E che i messaggi catastrofici letti da Gisella che annunciano calamità naturali e guerre siano "divini". Si attende l'esito delle indagini da parte della Procura.