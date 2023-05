Madonna di Trevignano, l’ex seguace che ha donato 123mila euro querela Gisella Cardia per truffa Ha sporto querela per truffa contro Gisella Cardia Luigi Avella, l’uomo che ha donato 123mila euro alla Madonna di Trevignano Romano. I carabinieri della Compagnia di Bracciano lo hanno ascoltato in merito ai fatti.

A cura di Alessia Rabbai

Luigi Avella, l'uomo che ha donato all'associazione Madonna di Trevignano e al marito di Gisella Cardia 123mila euro, querela la veggente per truffa. Fanpage.it.it lo ha raggiunto telefonicamente intorno alle ore 14, Avella ha spiegato di trovarsi proprio in quel momento difronte ai carabinieri della Compagnia di Bracciano, pronto a farsi ascoltare e a raccontare tutto. I militari lo sentiranno in merito al reato e alle circostanze del fatto necessarie per redigere il verbale. Luigi Avella, che già la nostra testata aveva intervistato, raccogliendo le sue dichiarazioni in merito all'ingente donazione volontaria da lui fatta, prende una posizione ferma e decisa contro Gisella Cardia e suo marito Gianni e lo afferma pubblicamente. Nella precedente intervista fatta ad inizio aprile scorso invece aveva deciso per il momento di non unirsi ai nomi dei cittadini di Trevignano Romano che tramite l'investigatore privato Andrea Cacciotti avevano sporto denuncia, per fare chiarezza sulla vicenda.

"Sono stato contattato da l'investigatore privato Cacciotti che mi ha chiesto di firmare la denuncia. Mi sono rifiutato, ma ho saputo che il mio nome è stato inserito lo stesso. Se verrò chiamato in Tribunale a testimoniare mi rifiuterò di andare" aveva detto a Fanpage.it. Oggi invece siede davanti ai carabinieri più deciso che mai. Una cambio di rotta che arriva dopo la grande l'attenzione mediatica che il caso di Gisella Cardia e delle presunte apparizioni a Trevignano Romano ha riscosso, in particolare, a seguito dell'intervista rilasciata dalla veggente lo scorso martedì 2 maggio alla trasmissione televisiva ‘Le Iene' su Italia Uno. "Mi ha definito un ex devoto della Madonna, non lo accetto e la querelo".