Madonna di Trevignano, l'ex portavoce di Gisella: "Ha adepti in Europa, fanno ciò che gli dice" La tappa di Trevignano Romano è scomparsa dal tour dei profeti in Italia per il Giubileo 2025 organizzato da un'associazione francese. L'avvocato di Gisella Cardia: "Non ha mai chiesto né ricevuto soldi per accogliere pellegrini".

A cura di Alessia Rabbai

"Il fatto che abbia perso il terreno delle preghiere in via Campo delle Rose non significa che il fenomeno Gisella Cardia con le false apparizioni della Madonna sia esaurito. Tutto si è spostato online. Ha adepti in Europa, come in Francia e in Polonia. A parlare è Paola Felli, l'ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla in collegamento con ‘Storie Italiane', la trasmissione in onda su Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. "Quella dei suoi fedelissimi messa in piedi da Gisella è una struttura piramidale, sono come satelliti, che le fanno da tramite per ciò che accade in Italia".

L'ex portavoce denuncia Gisella Cardia

Felli qualche settimana fa ha depositato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Bracciano. Nei confronti dei coniugi Cardia la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per truffa aggravata in concorso nei confronti dei coniugi Cardia per le donazioni dei fedeli. "Con l'ultima denuncia abbiamo fornito un contributo importante alla Procura, esiste infatti un'importante normativa internazionale, la Convenzione d'Europa, che consente alla Magistratura italiana di intervenire direttamente sui Paesi esteri dove si ipotizzano reati di truffa e riciclaggio per procedere direttamente ad un sequestro di conti correnti" ha spiegato l'avvocato di Felli Angelo Viola.

Annullata da tappa di Trevignano nel tour per il Giubileo 2025

La giornalista Roberta Spinelli ha finto in un servizio di voler partecipare al ‘pellegrinaggio tra i profeti', organizzato da un'associazione francese in Italia in vista del Giubileo 2025, chiedendo informazioni sulla tappa di Trevignano. Tappa che nel dettaglio del programma è stata cancellata. "A Trevignano non possiamo sicuramente andare – si giustifica uno degli organizzatori del tour in chiamata – a causa dei giornalisti e delle persecuzioni che Gisella subisce e la posizione del Vaticano è delicata. Non è il momento di andarla a trovare".

Sulla cosiddetta "pista francese" è intervenuta in trasmissione anche l'avvocato di Gisella Cardia Solange Marchignoli: "Ho preso contatti da tempo con il presidente di questa associazione che organizza il tour, il quale mi ha dichiarato in forma scritta che la mia assistita Gisella Cardia non ha mai ricevuto né chiesto denaro dall'associazione per organizzare pellegrinaggi o ricevere pellegrini – ha commentato l'avvocato Marchignoli – il presidente inoltre ha detto che era a conoscenza del decreto della Chiesa su Trevignano".