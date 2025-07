Madonna di Trevignano, il nuovo avvertimento della santona Gisella Cardia: “Pregate per le Filippine!”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

"Pregate per le Filippine!". È la richiesta contenuta nel messaggio ‘celeste' divulgato dalla veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia, che dice di vedere la Madonna. Non è il primo messaggio a contenere un avvertimento, stavolta l'attenzione è rivolta alle Filippine, uno dei Paesi a maggioranza cristiana in Asia. Non è chiaro il motivo dell'avvertimento, le Filippine si trovano in una zona sismica e hanno diversi vulcani. Per le loro caratteristiche sono esposti a terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni e tsunami. Si tratta appunto di fenomeni naturali, che possono verificarsi, dunque nulla di nuovo né di soprannaturale. Non è la prima volta che Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, diffonde messaggi in cui annuncia imminenti catastrofi.

A maggio aveva detto che "tempi bui arriveranno" dopo l'elezione di Papa Leone XIV; mentre ad aprile scorso che sarebbe arrivata una "malattia contagiosa dai ghiacciai". Ricordiamo al lettore per completezza d'informazione che le catastrofi naturali non si possono prevedere, semplicemente accadono, e che in merito alle ‘apparizioni' e ai messaggi ‘celesti' la diocesi di Civita Castellana si è già pronunciata con un decreto del 6 marzo 2024 in cui mette nero su bianco che a Trevignano Romano "non c'è nulla di soprannaturale" e che la Madonna sul lago di Bracciano non è mai apparsa.

Il messaggio di Gisella Cardia per le Filippine

L'avvertimento per le Filippine è contenuto nel messaggio del 3 giugno scorso pubblicato sul sito web "Regina del Rosario" dell'associazione Madonna di Trevignano Romano Ets.

Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore e per aver piegato le ginocchia nella preghiera. Figli, io sono qui per preparare la strada per mio Figlio Gesù. Vi chiedo di pregare e prepararvi…purificandovi qui sulla terra! Vi chiedo, cambiate prima che non ci sia più tempo! Figli, spesso mi chiedete tante grazie a volte futili, ma non sento nella preghiera chiedere la Grazia di aumentare la Fede, forse perché credete di essere arrivati ad una Fede forte, tanto da non chiedere questa grazia? Figli, il mondo è la via di Satana! Voi sapete qual è la strada giusta per arrivare a mio Figlio…quella più dura, ma l’unica certa. Figli perché volete arrivare ad un punto di non ritorno? Riflettete bene sui miei messaggi…ascoltate le mie parole: io come Madre, vi voglio salvare dal pericolo che incombe nel mondo. Chiedo a coloro che vivono nella razionalità, cercate la Luce nel vostro cuore e togliete quel filtro che trattiene la Luce. Figli miei, pregate per la Chiesa che ha bisogno di Purificazione e Rinascita. Dico ai sacerdoti: ho bisogno di voi! Siate giusti e fedeli a Cristo! Pregate per le Filippine…Riprendete i primi cinque sabati del mese. Ora vi lascio con la mia benedizione materna, nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il DNA sulla statua della Madonna di Trevignano è di Gisella Cardia

Il prossimo 10 luglio è in programma l'udienza al Tribunale di Civitavecchia, che ha subito diversi rinvii. Il genetista forense Emiliano Giardina, incaricato dalla giudice delle indagini preliminari Vittoria Sodani, illustrerà la superperizia sul sangue prelevato dalla statuetta della Madonna di Trevignano e dal quadro di Cristo, appartenenti ai coniugi Cardia.

Gianni e Gisella sono indagati per truffa in concorso in merito alla vicenda delle donazioni dei fedeli. Dal documento peritale, che Fanpage.it ha letto, è emerso che il DNA presente sui due oggetti religiosi è di Scarpulla. I risultati degli esami serviranno alla Procura della Repubblica per valutare se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio.