Madonna di Trevignano: Gisella riprende le dirette YouTube delle “apparizioni” ma sono un flop Il canale YouTube Madonna di Trevignano conta 17mila iscritti ma dal 3 giugno 2023 al 3 febbraio 2024, dopo lo stop e poi la ripresa delle dirette sulle apparizioni, le visualizzazioni sono crollate. Nel mezzo ci sono rivelazioni, bilanci che non quadrano e testimonianze di ex fedeli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da oltre 20mila a poche migliaia in tutto il mondo, le visualizzazioni delle dirette Youtube della veggente di Trevignano Romano a distanza di sei mesi sono precipitate. Se poi si considera il fatto che, agli spettatori vanno tolti "curiosi" e giornalisti, il numero di chi la segue per reale interesse verso le fantomatiche apparizioni mariane si riduce drasticamente. Così se le presenze dei fedeli nel campo sulla collina del Lago di Bracciano si fanno sempre più sporadiche con il passare dei mesi, lo stratagemma di aver ripreso le dirette non ha avuto granché seguito.

Crolla il numero degli spettatori alle dirette sulle "apparizioni" di Trevignano

Su 17mila iscritti al canale YouTube Madonna di Trevignano dove il 3 di ogni mese vengono trasmesse le dirette della recita del rosario e delle fantomatiche apparizioni mariane a giugno del 2023 ci sono oltre 23mila visualizzazioni, a luglio 2023 poco più di 16mila. Nel mentre c'è il lavoro dei giornalisti che hanno scavato per fare luce su quanto accade a Trevignano grazie alle testimonianze degli ex seguaci hanno raccontato vari fatti direttamente collegati o di contorno. Notizie che, come quella dei bilanci che non tornano, dei banchetti con la vendita di oggetti religiosi e dei soldi delle donazioni volontarie che non si sa dove siano andati a finire, hanno fatto perdere consensi. Molte delle persone che seguivano Scarpulla, come l'ex portavoce Paola Felli, ne hanno preso le distanze.

Tra le altre ci sono le dichiarazioni dell'ex moglie di Gianni Cardia, che intervistata dalla trasmissione Pomeriggio Cinque ha dichiarato come il marito della veggente Gisella "non abbia mai pagato il mantenimento di sua figlia". Dalla ripresa delle dirette il 3 gennaio 2024 gli spettatori sono circa 6mila visualizzazioni, sempre considerando che il canale conta 17mila iscritti, e il 3 febbraio 2024 poco più di 4mila.

Dietrofront sulle dirette Youtube ma crollano gli spettatori

Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, che dice di avere in casa statuette che lacrimano sangue e di vedere la Madonna apparirle consegnandole messaggi, aveva deciso di interrompere le live ad agosto 2023. L'intento era quello di portare più gente possibile nel campo: "Venite a testimoniare, avere fede vuol dire anche fare qualche piccolo sacrificio, non fermarsi davanti a niente e nessuno" aveva detto. Alla sua "chiamata" il 3 di quel mese d'estate hanno risposto trenta persone. Fatto dietrofront sulla decisione a gennaio 2024, le dirette non hanno portato, almeno finora, i risultati sperati.