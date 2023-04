Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: “Donazioni regolari, il 3 maggio la preghiera si terrà” Gisella Cardia ha dichiarato che non c’è nessuna illegalità nelle donazioni fatte e che il sangue sul volto della Madonna è reale. E conferma l’appuntamento con i fedeli per il 3 maggio.

A cura di Natascia Grbic

"Non è piacevole essere dipinti come dei truffatori, specie quando si ha la coscienza a posto. Mi sento sotto attacco da forze oscure, poteri non identificati. Ho l'anima affranta, il cuore spezzato e se non avessi la forza della preghiera non riuscirei andare avanti". A parlare, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, è Gisella Cardia, ormai conosciuta da tutta Italia come la ‘veggente di Trevignano‘. La donna, che da qualche settimana ha lasciato il suo paese, ha però dichiarato di non essere mai uscita dal Lazio. E che il 3 maggio sarà insieme ai suoi fedeli per recitare il rosario per la Madonna.

Cardia nega che le donazione fatte siano state usate per scopi personali. E rivendica la veridicità del sangue sul volto della Madonna. "Quando la Madonna piange non è mai un buon segnale per l'umanità che dovrebbe rivedere la sua condotta e tornare a Dio", spiega.

Sulle donazioni che le sono state fatte, alcune delle quali anche molto ingenti, come quella da 123mila euro del signor Luigi Avella, riferisce che "fedeli, amici e tanti sconosciuti che hanno preferito restare nell'anonimato e fare donazioni per lo più servite ad allestire il luogo in cui ci raduniamo a pregare, tipo panche, recinzioni e per fare tanta beneficenza. Sul resto non ci ho guadagnato soldi".

Se non ci saranno impedimenti, Gisella Cardia sarà il 3 maggio a Trevignano insieme ai suoi fedeli per recitare il rosario. "Se gli oppositori che ci hanno creato tante difficoltà, generando cattiveria, divisioni e violenza ci permetteranno di radunarci per pregare allora il 3 maggio sarà come il 3 di ogni mese, una giornata di preghiera e di confessioni, un balsamo per le nostre anime", ripete sempre a Il Messaggero.