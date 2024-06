video suggerito

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia all’incontro di preghiera coi bodyguard: “Nessuno mi ha ancora scomunicata” “Nessuno mi ha ancora scomunicata. Sono gli altri a volervi manipolare non io, i giornalisti scrivono falsità”. Sono le parole che Gisella Cardia ha rivolto ai fedeli all’incontro di preghiera di oggi, 3 giugno 2024. È arrivata al campo per la recita del rosario come una diva, scortata dai bodyguard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Gisella Cardia all'incontro di preghiera del 3 giugno 2024

A Trevignano Romano oggi c'è stato l'incontro di preghiera con Maria Giuseppa Scarpulla, come accade ormai da anni il 3 di ogni mese. Una trentina di fedeli l'hanno raggiunta nel terreno di via Campo delle Rose, muniti di ombrelli parasole e ventagli, in un caldo lunedì pomeriggio di giugno. Dentro al terreno i giornalisti che continuano a seguire la vicenda delle apparizioni che la diocesi di Civita Castellana e il vescovo Marco Salvi hanno dichiarato false, non possono entrare e sono stati costretti a farsi largo tra l'erba alta lungo il perimetro della recinzione per documentare ciò che accade. Fuori, a monitorare eventuali disordini, c'erano le pattuglie dei carabinieri, polizia di Stato e municipale. Gisella Cardia è arrivata intorno alle ore 14.15 con due jeep dai vetri scuri, come una diva del cinema, scortata da bodyguard, che non l'hanno persa di vista un momento, fino a quando non è risalita in auto insieme al marito e se n'è andata via.

Gisella Cardia: "Non manipolo nessuno, i giornalisti diffondono notizie false"

All'incontro di preghiera di oggi Gisella Cardia prima di cominciare a recitare il rosario ha fatto un discorso ai seguaci presenti, rispondendo pubblicamente alle domande e affermazioni che sono state fatte dalla stampa e nelle trasmissioni televisive. "In questo anno e mezzo si sono dette tante falsità su di noi e su di me in particolare. Tra le tante, che io voglio fare una Chiesa, ma io sono nella e con la Chiesa. Smentisco la notizia che i giornalisti scrivono su di me, ossia che sono stata scomunicata. È tutto falso, io non ho mai ricevuto una scomunica e neanche le persone che pregano con me, non ascoltate chi dice che venendo agli incontri di preghiera con me si rischia la scomunica, perché non è vero. Non sono io che manipolo le persone, ma sono gli altri che lo fanno, per non farvi venire qua a pregare".

Gianni Cardia: "Quattro testimoni mentre Gisella scrive il messaggio"

Il campo di Trevignano nell'incontro di preghiera del 3 giugno 2024

Come accade il 3 di ogni mese tra una decina del rosario e l'altra Gisella Cardia ha assistito a quella che, a suo dire, è l'appariaizone della Madonna, che le ha "consegnato" il consueto messaggio mensile per i fedeli. Si è inginocchiata con gli occhi rivolti verso il cielo, poi risedendosi ha aperto un quaderno e, come di consueto, si è messa a scrivere. "Ecco quattro testimoni che osservano cosa accade mentre Gisella scrive i messaggi, questa storia deve finire" ha detto al microfono il marito di Gisella, Gianni Cardia, continuando a recitare il rosario. Il riferimento è presumibilmente a quanto hanno mostrato i giornalisti dai video di precedenti incontri di preghiera in cui si vedeva la veggente prendere un foglietto, mentre scriveva il messaggio, con la supposizione che fosse un testo preparato da qualcuno altro o che stesse ricevendo dei soldi.

Gisella Cardia recita preghiere come una sacerdotessa

Le jeep con i bodyguard

Gisella Cardia oltre dopo il rosario e le litanie lauretane ha recitato un'altra preghiera, la "Consacrazione a Gesù per le mani di Maria", invitando i fedeli a ripetere la formula dopo di lei. Alcuni tra i presenti si sono guardati l'un l'altro confusi, chiedendosi se effettivamente lo potesse fare o se fosse una preghiera che si può recitare solo davanti alla presenza di un sacerdote. Si tratta nello specifico di una preghiera con la quale i fedeli rinnovano gli impegni presi con il battesimo e attraverso la quale si esprime l'intenzione di "rinunciare a Satana". Un passaggio dice: "Alla presenza di tutta la Chiesa, ti riconosco per mia madre e sovrana".

Al di là del fatto che Gisella Cardia possa recitare o no la preghiera con i fedeli la questione è che la presenza della Chiesa non c'è, in quanto la Chiesa cattolica ha preso una posizione chiara su ciò che accade a Trevignano Romano, dicendo che è tutto falso e che la Madonna non è mai apparsa. Prima con il decreto della diocesi di Civita Castellana, poi con la strertta sulle norme per il riconoscimento delle apparizioni, in concomitanza della quale in conferenza stampa il prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede ha chiarito che: "Per Trevignano Romano siamo ancora in tempo, la scomunica è possibile se le cose si complicano, se il fenomeno non sparisce e cresce, ma ci sono passi da fare".