video suggerito

Madonna di Trevignano, Gisella all’incontro di preghiera: “Come Giovanna d’Arco, pronta a morire per fede” La veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia il 3 agosto 2024 era presente all’incontro di preghiera con i fedeli. Al termine del pomeriggio ha detto: “Sono pronta a morire per la mia fede, come Giovanna d’Arco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato scorso come ogni tre del mese c'è stato l'incontro di preghiera con Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come la veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia. I fedeli l'hanno raggiunta nel terreno con vista panoramica sul Lago di Bracciano in via Campo le Rose, per la recita del rosario. Un appuntamento al quale hanno partecipato alcune decine di persone, sfidando le alte temperature di agosto, che sfiorano i 40 gradi.

Il discorso di Gisella Cardia all'incontro del 3 agosto 2024

"Siamo qua a pregare e non capiamo perché c'è qualcuno che vuole combattere chi prega davvero con il cuore". La veggente dopo la recita del rosario, come già detto in varie occasioni, ribadisce: "Non vogliamo nulla, vogliamo solo pregare. Forse noi vogliamo fare ciò che altri non fanno: quelli che si sono inorgogliti, che pensano al potere, ad avere una carriera importante. Ad avere più soldi".

Il riferimento implicito è alla stampa e ai giornalisti, che fin dal suo esordio, non hanno smesso ad oggi di seguire la vicenda delle apparizioni e lacrimazioni a Trevignano Romano, che la Chiesa ha dichiarato recentemente false, mettendo fine ad ogni ipotesi di sovrannaturalità del fenomeno e raccomandando ai fedeli di mantenersene lontani. "A noi interessa avere il cuore umile e pregare. In questo anno e mezzo è stato detto di tutto su di me, su mio marito Gianni e sull'associazione".

"Pronta a morire per la mia fede anche adesso"

"A me della mia vita non interessa più niente, sappiatelo, potete farne ciò che volete – incalza durante il suo discorso Scarpulla – Sono pronta a morire per la mia fede anche adesso, non mi fate niente. Hanno provato a toglierci la dignità, l'amore di alcune persone e tante altre cose. Che si continui a guadagnare sulla nostra vita, sembra di essere ai tempi di Giovanna d'Arco, quando l'Inquisizione l'ha condotta al rogo".

Qui il chiaro riferimento è alla cosiddetta pulzella d'Orléans, beatificata nel 1909 e proclamata santa da papa Benedetto XV nel 1920. "Ad oggi non è cambiato molto, di me non dicono ecco la strega portiamola al rogo, ma scomunichiamola, scomunichiamola! Non è cambiato niente. Anche Gesù, nonostante i miracoli che ha fatto, è stato crocefisso". Il discorso di Scarpulla si è concluso tra l'applauso dei fedeli.