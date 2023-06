Madonna di Trevignano, Gisella ai seguaci: “Il vescovo ha sconsigliato, non vietato di venire” Gisella Cardia il 3 giugno ha letto un lungo discorso in cui ha commentato le dichiarazioni del vescovo, che sconsiglia di andare agli incontri di preghiera a Trevignano Romano.

A cura di Alessia Rabbai

Gisella Cardia al raduno di preghiera del 3 giugno 2023

Niente bodyguard a ‘vegliare sull'incolumità di Gisella' né sacerdoti a confessare, telecamere fuori e ombrelli messi a mo' di separè, per impedire le riprese ai giornalisti più insistenti, che provavano a risalire la collina da dietro la croce, per immortalare la veggente. È il riassunto del pomeriggio di preghiera del 3 giugno nel campo delle presunte apparizioni a Trevignano Romano, in provincia di Roma. Ogni mese nel terreno di via Campo delle Rose Maria Gisella Scarpulla sostiene di vedere la Madonna, che le affida dei messaggi per i fedeli.

La veggente prima della recita del rosario ha letto un lungo discorso rispetto al comunicato stampa del vescovo Marco Salvi dei giorni scorsi: "Il fatto che abbia sconsigliato ai fedeli di partecipare agli incontri di preghiera – come tra l'altro è già storicamente ha fatto davanti a presunti casi di apparizioni mariane – non significa che siano obbligati a non partecipare, ma è giusto che si dia questo consiglio fino a quando non ci sarà il pronunciamento definitivo. Chi partecipa all'incontro di preghiera non viola nessuna norma".

Le persone che hanno partecipato all’appuntamento del 3 giugno

Gisella ha inoltre fatto un commento sulla commisione diocesana che sta lavorando sul caso di Trevignano: "Ringrazio il vescovo della nostra diocesi il quale ha istituito un'autorevole commissione preposta a studiare quello che sta accadendo in questi ultimi anni. Certo avremmo voluto che questo venisse fatto nella piena serenità e tranquillità e non alla luce di questo incalzante fragore mediatico. Siamo fiduciosi che la commissione istituita dal vescovo non lascerà travolgere dall'onda mediatica del fango, ma in temppi adeguati e con opportuna ponderatezza valuterà l'intero caso come il vescovo ha annunciato nel comunicato".

Il campo dei rosari era gremito il 3 giugno

Ieri nonostante il Ponte della Festa della Repubblica, il tempo incerto con un cielo che minacciava pioggia e la solita strada da percorrere a piedi per raggiungere il terreno, al raduno di preghiera c'erano circa quattrocento persone. Una partecipazione in aumento rispetto al 3 dello scorso mese, nonostante il vescovo sia sia chiaramente espresso sconsigliando di pregare a Trevignano e di farlo in chiesa. Un appuntamento che fino all'ultimo sembrava in forse: Gisella non era convinta di venire, ma anche questo mese non è mancata al ‘consueto e puntuale appuntamento con la Madonna', né le è stato impedito di farlo.