Madonna di Trevignano, c’è anche Maria Grazia Cucinotta tra gli ex seguaci della veggente Gisella Un video youtube del 3 novembre 2021 immortala Gisella Cardia insieme a Maria Grazia Cucinotta. L’attrice per un periodo è stata sua seguace e ha frequentato il campo dei rosari a Trevignano Romano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame del video del 3 novembre 2021 del canale youtube della Madonna di Trevignano

Tra gli ex seguaci di Maria Giuseppa Scarpulla meglio conosciuta come Gisella Cardia ci sarebbe anche l'attrice, produttrice cinematografica ed ex modella Maria Grazia Cucinotta. Ad immortalarla nel terreno di via Campo Le Rose con vista panoramica sul Lago di Bracciano è uno dei video pubblicati nel canale youtube dell'associazione Madonna di Trevignano Romano.

L'incontro tra veggente e attrice nel video in questione dal quale Fanpage.it ha estratto un frame, è avvenuto al piovoso e ventoso appuntamento di preghiera del 3 novembre 2021, uno dei giorni in cui come abitualmente avviene ogni mese ormai da anni, la veggente dice di vedere la Madonna comparirle in cielo per lasciarle messaggi per i fedeli.

Maria Grazia Cucinotta e Gisella Cardia insieme

Nel video si vede chiaramente Maria Grazia Cucinotta in tenuta sportiva, con sciarpa e capelli raccolti. Con la mano destra sorregge un grande ombrello, con l'altra abbraccia Gisella e ripara entrambe dalla pioggia. "Impossibile – fa notare un ex fedele pentito a Fanpage.it – non notare una certa somiglianza tra Cucinotta e l'immagine della cosiddetta ‘Regina della Collina di Trevignano' ossia della Madonna così come, a suo dire, la vedrebbe Gisella, sormontata dalla scritta "Questa immagine girerà il mondo".

Leggi anche Madonna di Trevignano, nel campo gli ulivi formano una grande croce come la navata di una chiesa

Quello in cui Maria Grazia Cucinotta frequentava Trevignano era il periodo in cui Gisella aveva un grande seguito ai raduni di preghiera sulla collina nel terreno privato che ha acquistato insieme a suo marito Gianni da un ristoratore del posto. Centinaia i fedeli che il 3 di ogni mese la seguivano per la presunta ricorrente apparizione, con la presenza dei sacerdoti che recitavano il rosario con Gisella e confessavano.

Gisella Cardia dal processo per bancarotta alla commissione diocesana

La situazione nel campo dei rosari della veggente è poi cambiata con il passare degli anni: quando i media hanno puntato i riflettori su Trevignano Romano alcune delle persone più in vista si sono allontanate, tra queste anche Maria Grazia Cucinotta. Il resto della storia già la conosciamo: un processo in corso a carico di Maria Giuseppa Scarpulla per bancarotta fraudolenta, l'istituzione di una commissione diocesana sulla vicenda e contenziosi giudiziari per abusi edilizi con il Comune e l'Ente Parco di Bracciano e Martignano, all'interno del quale il terreno ricade ed è sottoposto a vincoli paesaggistici. Fino ad arrivare agli ultimi raduni di preghiera, che hanno contato poche decine di persone.