Luminarie natalizie a Roma, mancano gli sponsor le periferie restano al buio: “Bando deserto” Un altro Natale al buio per la capitale dove, fatta eccezione per poche vie centrali e strategiche, molte zone resteranno senza luci per mancanza di sponsor: il bando che aveva previsto contemporaneamente addobbi e luci sia in centro che in periferia è andato deserto.

Via Condotti, piazza di Spagna, Trinità dei Monti: come ogni anno le luminarie natalizie anche in questo 2023 illuminano il centro di Roma. Nelle vie dello shopping, nelle zone più frequentate da visitatori e turisti, i grandi marchi donano le loro composizioni luminose in cambio di pubblicità. Scenario diverso, invece, come lo scorso anno, in tutte le altre zone della capitale. Fra caro bollette e un bando di gara andato deserto, le altre zone sono destinate a passare un dicembre, con un inizio di gennaio compreso, al buio. Così, se le zone più ricche, come via Cola di Rienzo, potranno contare sul finanziamento dei negozianti della zona, come accaduto lo scorso anno, intere altre zone della capitale resteranno al buio.

Il bando deserto

Il bando Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile e inclusiva, pubblicato dal Dipartimento Grandi eventi, sport, turismo e moda aveva lo scopo di intercettare sponsor che potessero regalare un'aria natalizia anche nelle vie e nelle piazze delle periferie della capitale: i grandi marchi avrebbero potuto illuminare una via del centro per ogni via periferica, in cambio della possibilità di pubblicizzare nome, marchio, prodotti e servizi. Tutte le vie di Roma avrebbero vissuto scintillanti festività invernali.

Tutte le strade da addobbare

Come spiega la Repubblica, il bando permetteva di scegliere se illuminare le zone elencate in una prima lista, quella delle "Aree principali", del primo municipio, da San Lorenzo in Lucina a Piazza del Popolo; del XII come via dei Quattro Venti e del XV, come piazzale di Ponte Milvio o quelle di un secondo elenco. Nella seconda serie vie meno centrali del I e del II Municipio, ma anche quartieri periferici come San Basilio, Pietralata, Torrino. Per una via scelta nella prima lista, un'altra della seconda sarebbe stata illuminata. Con il bando deserto, però, possiamo dire addio a questa previsione e alle luminarie di periferia.

L'unica eccezione vede l'intervento di due sponsor che hanno preso accordi fuori bando: si tratta di Dior, che illuminerà sette chilometri di vie periferiche e Renault che regalerà dieci alberi addobbati alle borgate. Per il resto, invece, si prospetta un Natale al buio.