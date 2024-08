video suggerito

Lucia Felici uccisa a Castelnuovo di Porto, il marito ha confessato il femminicidio Il marito di Lucia Felici ha confessato il femminicidio a Castelnuovo di Porto. L’ipotesi di reato formulata è di omicidio aggravato. Carmine Alfano è sotto interrogatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucia Felici è stata uccisa dal marito Carmine Alfano. Lui stesso lo ha confessato nel corso dell'interrogatorio. È quanto emerso durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, venerdì 9 agosto, indetta dal procuratore del Repubblica di Tivoli Francesco Menditto. L'uomo attualmente si trova nella caserma dei carabinieri di Castelnuovo di Porto e ha confessato il femminicidio, assistito dal suo avvocato. L'interrogatorio è ancora in corso, nelle prossime ore verrà valutato lo stato di fermo. L'ipotesi di reato per il momento formulata è di omicidio aggravato, al momento non si parla di premeditazione. Si ipotizza che la donna sia stata strangolata. Ottantadue anni lui e settantacinque lei, entrambi erano pensionati e abitavano nell'appartamento di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.

Il procuratore della Repubblica: "Indagini in corso"

"I carabinieri di Castelnuovo di Porto col pubblico ministero specializzato stanno indagando sul femminicidio avvenuto stamattina – ha detto il procuratore Menditto – Invito tutti a riflettere sul fatto che non possiamo chiedere alla Procura della Repubblica e ai carabinieri di risolvere i femminicidi, noi interveniamo dopo che accadono, ma prima c'è il contesto sociale, ci sono i parenti, i medici. Bisogna cogliere i segnali e aiutare le donne vittime di violenza a denunciare e non normalizzare la violenza. Altrimenti arriveremo sempre all'epilogo del femminicidio". La conferenza stampa è stata indetta durante una settimana nella quale ci sono stati in provincia di Roma due femminicidi, l'ultimo tre giorni fa a Fonte Nuova.

Il femminicidio di Lucia Felici

Lucia Felici è stata trovata morta intorno alle ore 9 di stamattina all'interno dell'abitazione in cui viveva con il marito in via Bellavista a Castelnuovo di Porto. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 è stata una vicina di casa, che l'ha sentita urlare e chiamare "aiuto". "Pensavo che fosse caduta dalle scale" ha detto la donna, intervistata dai giornalisti. I carabinieri intervenuti immediatamente nell'abitazione hanno trovato il cadavere e l'uomo in stato confusionale. È su di lui che sono caduti fin da subito i sospetti degli inquirenti, fino alla confessione. La salma della donna, terminate le verifiche nell'abitazione sulla scena del delitto è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a determinare con certezza le cause del decesso.