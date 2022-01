Lotta per l’eredità del principe Colonna: la moglie era già sposata Si riapre la battaglia legale fra Oddone Colonna, figlio del principe Ugo e Johnine Leigh Avery, che ha sposato suo padre nel 1991: il documento che la donna ha presentato per difendersi dalle accuse di bigamia, è stato considerato falso dalla Cassazione.

Non si è ancora conclusa la battaglia legale per ottenere l'eredità del principe Ugo Colonna fra suo figlio, Oddone Colonna e sua moglie Johnine Leigh Avery, ex Miss Mondo Usa e Lady Roma, con la quale è convolato a nozze nel 1991. Stando a quanto sostiene il figlio Oddone, invece, questo matrimonio non avrebbe validità perché, al momento delle nozze, la donna sarebbe già stata sposata con un altro uomo. Per difendersi, la 77enne ha presentato più volte il documento di divorzio firmato da un giudice di Santo Domingo nel 1980: una volta dichiarato valido il matrimonio con il principe, infatti, avrebbe garantito l'accesso alla sua porzione di eredità.

La battaglia legale, che dura ormai da alcuni anni, si riapre a seguito della decisione della Cassazione che ha stabilito la falsità del documento di divorzio, grazie alle indagini realizzate dall'avvocato del figlio del principe, Michele Gentiloni Silveri, che è entrato in possesso di altro materiale. L'avvocato è riuscito, infatti, ad ottenere una certificazione, controfirmata anche dal ministro consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Domenicana, in cui si dichiara il mancato ritrovamento della sentenza di divorzio fra quelle annotate nel registro ufficiale presente negli archivi del tribunale di Duarte e, pertanto, si afferma la falsità del primo documento. La decisione dei giudici d'Appello che avevano assolto la 77enne, dunque, viene ribaltata dalla Cassazione che, probabilmente, dichiarerà il matrimonio nullo.

La battaglia legale fra Oddone e la moglie del padre, il principe Ugo Colonna

La battaglia legale fra il figlio del principe Ugo Colonna, morto il 13 aprile del 2004 e la moglie di suo padre, l'ex Miss Johnine Leigh Avery, si apre nell'ottobre 2015, quando decide di sporgere denuncia contro di lei, accusandola di essersi sposata senza aver regolamento divorziato dal precedente marito e citandola per bigamia. È in questa occasione che la donna mostra per la prima volta il certificato di divorzio, firmato del 1980, grazie al quale viene assolta in primo e secondo grado, ma che oggi è considerato falso dalla Cassazione.