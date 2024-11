Lotito in prima fila all’evento di Gualtieri, e a Ruberti: “Mi raccomando lo stadio Flaminio”

video suggerito

Dirige, coordina, stringe mani. Stimato e, forse, temuto da tutti. Sul palco dell'Auditorium c'è Roberto Gualtieri, che presenta i risultati ottenuti nell'anno che precede in Giubileo con il ‘Terzo Rapporto alla Città'. Ma in platea l'eminenza grigia del sindaco è Albino Ruberti, fresco di nomina come capo della segreteria del primo cittadino.

Sembra ormai essere archiviato il noto video che lo costrinse alle dimissioni da capo di gabinetto del sindaco nel 2022. Dopo essere rientrato in Campidoglio come amministratore unico di Risorse per Roma, è tornato braccio destro di Gualtieri in seguito al recente rimpasto di giunta. È lui in platea che accoglie gli ospiti, è a lui che si rivolge lo staff per ricevere informazioni, è lui che si muove per fare riempire le poltrone rimaste vuotee tutti i presenti, politici e non, lo cercano per stringergli la mano. Anche Claudio Lotito, il presidente della Lazio seduto in prima fila per ascoltare il discorso del sindaco.

E il primo che cerca, quando arriva e quando se ne va, è proprio Ruberti, accanito tifoso della Lazio. Lo abbraccia, gli stringe la mano e gli dice: "Oh, mi raccomando il Flaminio". E l'altro: "Stiamo lavorando per te". "Per me… per la città", ribatte il presidente. Lotito ascolta il primo cittadino, applaude quasi tutti i passaggi più delicati, anche quello in cui Gualtieri attacca il governo sul Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico, troppo sbilanciato a favore di Milano e troppo poco a favore della Capitale.

Lotito se ne va pochi minuti prima della conclusione dell'evento, ma dopo l'atteso passaggio di Gualtieri proprio sullo stadio Flaminio. Prima il riferimento del sindaco allo stadio della Roma, con Lotito che allarga le braccia e sorride agli applausi sull'impianto di Pietralata. Poi le parole del sindaco sul possibile futuro stadio biancoceleste e i complimenti per l'inizio stagione della squadra di Baroni.

"Con la stessa disponibilità" che abbiamo avuto sullo stadio della Roma, "siamo aperti a soluzioni affinché possa avere una nuova casa anche la Lazio", ha detto il sindaco Gualtieri dal palco. "E voglio complimentarmi con il Presidente Lotito e la squadra per lo splendido avvio di stagione. Una delle ipotesi in campo, come sapete, è l'utilizzo dello Stadio Flaminio. Verificheremo quindi con la massima cura e trasparenza tutte le ipotesi sul recupero di questo capolavoro architettonico. L'obiettivo di riqualificarlo e ridargli una funzione è per questa amministrazione assolutamente prioritario", ha aggiunto il sindaco.

La presenza di Lotito in prima fila all'Auditorium, le parole di Gualtieri, la raccomandazione a Ruberti. Tutti indizi sul fatto che il presidente laziale voglia accelerare sul progetto del Flaminio, per poter dare alla sua squadra una nuova casa sportiva al più presto.