L’omaggio degli ultras della Lazio a Silvio Berlusconi: “Contro di loro nessuna resa”

"Contro di loro nessuna resa! Ciao Silvio". È questo il testo dello striscione comparso nella notte tra martedì e mercoledì sul cavalcavia di Corso Francia a Roma Nord e firmato Ultras Lazio, e dove con quel "loro" si intendono evidentemente "i comunisti". Questo è l'omaggio che il tifo organizzato bianco celeste ha voluto rendere al presidente di Forza Italia nel giorno dei funerali.

Ieri in piazza del Duomo a Milano, dove si sono tenute le esequie di Stato, sono stati tanti proprio i tifosi di calcio: gli ultras del Milan hanno voluto rendere omaggio con cori e striscionia quello che è stato il presidente rossonero di tante vittorie e coppe. Anche un gruppo di tifosi della Juve, i Viking, ha affisso uno striscione con su scritto: "Immenso Silvio Berlusconi R.I.P."

Ma se il motivo del "tifo" milanista per Berlusconi è soprattutto di natura calcistica, evidentemente quello dei tifosi della Lazio è di natura prettamente politica: Berlusconi viene riconosciuto prima di tutto contro l'argine alle sinistre e ai "comunisti". E non a caso ieri in piazza la folla arrivata per i funerali cantava, tra gli slogan più gettonati: "Chi non salta comunista è", come immortalato anche dalle dirette televisive.

Il blitz all'altare della Patria contro Berlusconi

La giornata di ieri era iniziata però con una manifestazione di tutto altro segno. Un gruppo di attivisti ha manifestato all'altare della Patria in piazza Venezia srotolando uno striscione con su scritto: "Oggi non siam in lutto siamo in lotta". Il gruppetto è stato circondato dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato lo striscione e sottoposto a fermo gli attivisti.