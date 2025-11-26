Locali commerciali Ater occupati e trasformati in case con allacci abusivi: tra gli abitanti 24 minorenni

Ci sono 24 minori tra le 73 persone identificate nei locali commerciali dell’Ater occupati e trasformati in case in via Tofano. Scoperti allacci abusivi.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in uno dei locali

Trenta locali commerciali dell'Ater occupati e trasformati in case. Allacci abusivi presso stazioni erogatrici di energia elettrica all'interno di un complesso residenziale in via Sergio Tofano in zona Vigne Nuove a Roma. Settantatré le persone identificate, tra le quali ci sono anche ventiquattro minorenni. È il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del III Gruppo Nomentano. L'intervento si è svolto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre. Erano circa le ore 8 quando gli agenti, coordinati dal dirigente del III Distretto di Fidene, sono entrati all'interno dell'edificio di via Tofano, per svolgere alcuni controlli.

Trovato un uomo che doveva stare in carcere

Un uomo trovato all'interno del complesso era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per vari reati predatori. Ciò è emerso delle verifiche fatte attraverso le banche dati delle forze di polizia. L'uomo è stato portato in carcere. Gli agenti hanno fatto un censimento di tutte le persone che abitano all'interno delle abitazioni abusive del complesso.

Allacci abusivi di energia elettrica

Gli agenti durante le verifiche hanno riscontrato almeno otto allacci abusivi presso stazioni erogatrici di energia elettrica. Il personale di Acea messo in sicurezza gli impianti. Complessivamente sono state identificate 73 persone, di cui 24 minori, rispetto ai quali gli enti assistenziali del Comune di Roma procederanno a valutare soluzioni alloggiative alternative. Sono in corso le verifiche per cercare di risalire ai responsabili. Sono invece oltre trenta i veicoli controllati, con accertamenti specifici su mezzi in stato di abbandono.