Litiga con la ragazza, distrugge sei auto, spacca un portone e picchia passanti e polizia: arrestato L’episodio è accaduto ieri sera a Tivoli, in via Empolitana. Il ragazzo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva assunto sembra in quantità massicce dosi di alcol e droga. Dopo aver litigato con la ragazza ha aggredito un passante, spaccato delle macchine, distrutto un portone e picchiato i poliziotti.

A cura di Natascia Grbic

Una serata di follia quella avvenuta ieri a Tivoli. Un ragazzo è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato dopo una forte lite avvenuta in strada, il danneggiamento di sei macchine, di un portone, e il ferimento di un passante. È accaduto poco prima della mezzanotte in via Empolitana, nel centro della cittadina. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno sentito i due ragazzi litigare in modo molto violento. Specialmente il ragazzo era totalmente sotto controllo, sotto effetto di alcol e droga, e urlava in mezzo alla strada. Un passante ha visto la scena ed è intervenuto: per tutta risposta è stato preso a pugni. Dopodiché il giovane si è scagliato prima su sei auto in sosta, distruggendole, poi contro un portone, infrangendo il vetro. Una scena surreale che non si è interrotta nemmeno con l'arrivo della polizia.

Litiga con la ragazza e aggredisce gli agenti: arrestati

La scena che si sono trovati davanti i poliziotti aveva dell'incredibile. Un passante con un livido sul volto, macchine distrutte, portone spaccato. Quando sono scesi dalla volante il ragazzo si è scagliato anche contro di loro, prendendoli a calci e pugni. Un attacco molto violento, tanto che sono dovute intervenire in ausilio anche le volanti dei commissariati di Fidene e San Basilio, che alla fine sono riuscite a bloccare il ragazzo. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato al pronto soccorso: sottoposto ad accertamenti è risultato positivo all'assunzione di alcol e droghe. I poliziotti aggrediti sono stati refertati con tre e quattro giorni di prognosi e dimessi. Il ragazzo è stato arrestato con le accuse di danneggiamento, resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale.