Litiga con la fidanzata, si chiude in bagno e si dà fuoco: 23enne in pericolo di vita Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 23 anni ha litigato con la fidanzata, si è chiuso a chiave in bagno, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. È ricoverato in gravissime condizioni al Sant’Eugenio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Via Giuseppe Cossu, zona Castel di Leva, periferia Sud di Roma. Intorno alle 23 arrivano gli agenti del distretto Esposizione in seguito a una segnalazione per incendio all'interno di un abitazione. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco.

Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 23 anni ha litigato con la fidanzata, si è chiuso a chiave in bagno, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Il giovane è stato soccorso prima dai pompieri e poi dai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio.

Stando a quanto riporta la questura di Roma, sarebbe tuttora in pericolo di vita.

Dopo un accurato sopralluogo, i vigili del fuoco hanno dichiarato lo stabile agibile. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del distretto Esposizione.