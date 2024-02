Litiga con la compagna, afferra un coltello da cucina e la colpisce alla schiena È successo qualche notte fa, fra il primo e il 2 febbraio del 2024 nella periferia di Ottavia: in corso indagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancavano pochi minuti alle una di notte quando è scoppiata una lite in casa, in una delle vie che costeggiano la Trionfale, a pochi passi dal parco dell'Insugherata. Qui, alla periferia di Ottavia, nel quadrante nord ovest della capitale, al culmine della lite, una donna di 49 anni ha accoltellato la compagna convivente. Sul posto sono arrivati immediatamente i poliziotti del commissariato di Primavalle. È successo qualche giorno fa, nella notte fra il primo e il 2 febbraio, ma i fatti sono stati resi noti soltanto oggi.

Cosa è successo

Subito dopo il litigio animato, è arrivata una segnalazione agli agenti del vicino commissariato di Primavalle, chiamati ad intervenire. I poliziotti hanno fatto subito scattare i soccorsi: una volta sul posto hanno trovato a terra la donna, una cinquantaduenne gravemente ferita. Hanno subito provveduto a bloccare la compagna. Quest'ultima, durante la lite, ha afferrato un coltello da cucina e ha raggiunto con tre fendenti alla schiena la compagna . Poi l'aveva colpita anche con un pugno in faccia.

L'arresto e l'arrivo dei soccorsi

Non appena arrivati, dopo aver bloccato la quarantanovenne che aveva appena aggredito la vittima, gli agenti l'hanno trasferita in commissariato: subito identificata, probabilmente verrà presto arrestata. La cinquantaduenne, invece, è stata immediatamente soccorsa: sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha subito trasferita d'urgenza al vicino ospedale San Filippo Neri, che si trova a meno di due chilometri dall'abitazione delle due. Le condizioni in cui si trova la donna sono gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.