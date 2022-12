Litiga con il fidanzato della figlia e lo ferisce a colpi di ascia: 30enne in ospedale Un 68enne ha colpito varie volte il fidanzato della figlia con il manico di un’ascia, ferendolo alla testa e all’addome. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di sessantotto anni ha colpito con il manico di un'ascia il fidanzato della figlia, un ragazzo di trent'anni ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia. Il giovane, portato in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita, ed è stato dimesso dal nosocomio con una prognosi di quindici giorni. Il suocero che l'ha aggredito è stato denunciato a piede libero per lesioni personali gravi. Alla base del gesto sembra che ci fosse una lite per motivi familiari, degenerata in poco tempo in un'aggressione che avrebbe potuto avere un esito tragico.

L'episodio è successo il 30 novembre, in un'abitazione a Ostia. I motivi del violento litigio non sono ancora noti, ma sembra che al centro di tutto vi fossero delle questioni familiari. Il 68enne, in preda alla rabbia, ha così preso un'ascia e ha ripetutamente colpito il genero con il manico, ferendolo alla testa e al petto.

Le urla dell'uomo si sono sentite in tutto il palazzo, e in poco tempo sono arrivati i carabinieri. I vicini, sentendo le richieste di aiuto del ragazzo, hanno davvero temuto per il peggio, pensando che la situazione fosse estremamente grave. Il 30enne è stato immediatamente portato all'ospedale Grassi di Ostia, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi ed è stato dimesso con quindici giorni di prognosi. L'esito però, data la violenza dell'aggressione, poteva essere ben diverso. Il 68enne è stato denunciato dai carabinieri a piede libero, le indagini sono ancora in corso e molto probabilmente entrambi saranno ascoltati nei prossimi giorni dai militari, così come le persone a loro vicine e chi ha assistito all'aggressione.