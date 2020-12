Un uomo di 75 anni ha accoltellato i due figli nel corso di una lite avvenuta in tarda mattinata nel quartiere San Lorenzo a Roma. I due giovani, ragazzi di 25 e 26 anni, sono stati trasportati urgentemente in ospedale: entrambi versano ora in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, uno dei due sarebbe in pericolo di vita. Come riportato da Il Corriere della Sera, l'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio e portato in carcere. Ignoti i motivi che hanno scatenato la brutale aggressione: gli agenti, intervenuti verso le 13 in un appartamento di via degli Ausoni, hanno trovato il 75enne con i vestiti insanguinati e vicino i due ragazzi gravemente feriti. I fratelli sono stati subito soccorsi, il più grave è già stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Accoltella i figli, arrestato per tentato omicidio

Sul posto, per le indagini del caso, sono giunti gli agenti del commissariato San Lorenzo. Secondo le prime informazioni apprese dai poliziotti, i rapporti tra il 75enne e i figli non erano buoni. Diverse le liti tra loro nel corso del tempo: non è escluso che l'uomo li abbia aggrediti perché loro erano intervenuti in difesa della madre, dalla quale era ospite in quel periodo e con la quale c'era un rapporto abbastanza burrascoso. Maggiori elementi saranno chiariti nelle prossime ore, quando l'uomo sarà ascoltato per raccontare la sua versione dei fatti e capire quale sia stato il movente che l'ha spinto a compiere questo gesto estremo. Intanto è stato arrestato e portato in carcere: il 75enne, che ha problemi di salute e vari precedenti di polizia, non avrebbe ancora fornito elementi utili alle indagini.