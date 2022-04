Litiga con due ragazze e poi le investe per vendetta: arrestato per tentato omicidio Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di notte in via Nomentana, all’incrocio con via Morrovalle.

A cura di Enrico Tata

Litiga con due ragazze in piena notte e poi le investe. Probabilmente voleva attaccare bottone con loro, ma è stato respinto e quindi ha cercato di vendicarsi. L'uomo, un uomo di 42 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di notte in via Nomentana, all'incrocio con via Morrovalle. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Fidene, Sant'Ippolito e San Basilio.

La ricostruzione dei fatti

Questa la ricostruzione dei fatti: stando a quanto si apprende, le due ragazze, una di 22 anni e l'altra di 25, erano andate a una festa e stavano aspettando la mamma di una delle due per farsi riaccompagnare a casa. Le due hanno cominciato a litigare, l'uomo in macchina le ha viste, è intervenuto, ma le ragazze hanno cominciato a litigare anche con lui. "Se ne vada, non ci serve niente", hanno detto. Per tutta risposta, l'automobilista ha prima rimesso in moto, inizialmente si è allontanato, poi è tornato e le ha investite.

L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio

Soccorse dai sanitari del 118, le due giovani sono state portate al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in ambulanza. Sono state poi dimesse dall'ospedale con dieci giorni di prognosi per ferite alle mani, a una gamba e a un braccio. Fortunatamente, quindi, l'urto con la macchina non è avvenuto ad alta velocità e le ferite non erano gravi. L'uomo, come detto, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, infatti, gli investigatori sono riusciti a rintracciare la sua Lancia Y e a mettergli le manette ai polsi.