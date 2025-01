video suggerito

Lite per chi deve passare per primo, automobilista aggredisce un pedone e lo manda in ospadale Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno rintracciato e denunciato un 25enne per lesioni personali. Sceso dall’auto ha ferito un pedone durante una lite per la precedenza davanti all’ospedale San Camillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una lite tra un automobilista e un pedone per chi dovesse passare per primo è finita con il passante in ospedale. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa sulla Circonvallazione Gianicolense, davanti al passo carrabile del San Camillo, a Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale lo hanno individuato l'aggressore e lo hanno denunciato per lesioni personali.

Lite tra automobilista e pedone per la precedenza

Secondo quanto ricostruito finora l’aggressore, un uomo di venticinque anni, al momento dell'accaduto aveva appena varcato il passo carrabile dell’ospedale San Camillo Forlanini, quando improvvisamente è sceso dalla macchina e si è scagliato contro un passante. Forse il gesto è scaturito da una possibile lite tra i due rispetto a chi dovesse passare per primo, discussione che è finita alle mani. Il pedone per le percosse ricevute ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e ha raggiunto il pronto soccorso.

L'automobilista rintracciato e denunciato per lesioni personali

L'aggressore subito dopo l'accaduto è scappato, premendo il piede sull'acceleratore e si è allontanato a bordo della sua auto, facendo perdere in un primo momento le proprie tracce. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde ricevuta la segnalazione hanno avviato le ricerche. Hanno passato al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di zona e ascoltato il racconto di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena. Sono così riusciti ad individuare sia l’auto che il suo conducente. Il venticinquenne è stato sottoposto agli accertamenti di rito e denunciato per lesioni personali.