Lite in un parcheggio, automobilista aggredisce 82enne e lo manda in ospedale

Parcheggio Ex Avir a Gaeta, foto da Google Maps.

Paura in un parcheggio a Gaeta nei giorni scorsi dove una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione. Ad avere la peggio un uomo anziano, di 82 anni, finito all'ospedale in gravi condizioni. L'automobilista che lo ha ridotto in pessime condizioni, invece, una volta visto l'ottantaduenne a terra è scappato via senza prestare soccorso.

La lite all'uscita del parcheggio e l'aggressione: cosa è successo

I fatti sono avvenuti a Gaeta, nel parcheggio dell'ex Avir. I due si trovavano alla guida della propria automobile: l'ottantenne, residente a Roma ma in vacanza a Gaeta, al voltante di una Fiat Panda e il quarantaseienne, di Napoli, con cui viaggiavano anche la moglie e i figli, della sua Alfa Giulietta. Erano passate le 19.30 quando entrambi si sono diretti verso l'uscita, imboccando la strada contemporaneamente. Ed è scoppiata la lite. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la causa sarebbe da ricercare nei motivi di precedenza allo stop.

In breve tempo dalle parole, si è passati all'aggressione. Il quarantaseienne è sceso dall'automobile ed è andato a tirare un pugno sul vetro laterale della Panda, frantumandolo. L'anziano è sceso dall'auto per protestare, il quarantaseienne gli ha dato uno spintone facendolo cadere. L'ottantaduenne è precipitato a terra e ha sbattuto la testa, non si è più mosso. Il quarantaseienne è risalito a bordo ed è andato via senza prestare soccorso. Ad allertare il 118, invece, alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

L'arrivo dei soccorsi: come sta l'ottantaduenne aggredito

Una volta raggiunto l'uomo ferito, gli operatori del pronto soccorso del 118 lo hanno trasferito d'urgenza in ambulanza al Dono Svizzero. Si trova ancora in ospedale, in condizioni gravissime per il trauma cranico riportato.

Oltre agli operatori, però, anche gli agenti della Polizia di Stato di Gaeta si sono messi subito al lavoro. Gli agenti della Volante del commissariato di Gaeta hanno rintracciato il quarantaseienne e lo hanno denunciato a piede libero per lesioni e omissione di soccorso. Nel frattempo è stato sottoposto alle verifiche con test su alcool e droga nel sangue, di cui si aspettano ancora i risultati. Tutta la sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio, al vaglio dei poliziotti che hanno già ascoltato i testimoni presenti al momento del pestaggio.

Le parole del sindaco: "La violenza non è mai la soluzione"

Non appena appreso l'accaduto il sindaco di Gaeta ha diffuso una nota con cui condanna il terribile gesto. "Consentitemi di dire che la violenza non è mai la soluzione, specialmente per motivi come una controversia legata alla viabilità, quali una precedenza, un parcheggio. È fondamentale che ognuno si impegni a risolvere ogni cosa attraverso il dialogo e il rispetto, mantenendo la nostra città un luogo sicuro e sereno per tutti – ha dichiarato – Ed è altrettanto fondamentale che la città rimanga un esempio di convivenza pacifica, e che la sicurezza e la serenità dei cittadini siano al primo posto".

E poi, riguardo all'episodio specifico, aggiunge: "Condanno con forza quanto avvenuto, essendo inammissibile oltretutto da ospiti del nostro territorio macchiare la tranquillità della città, facendola anche balzare alle cronache per fatti e comportamenti lontani anni luce dalla nostra quotidianità. Si è trattato di un episodio grave che segna profondamente ed in maniera negativa questi giorni dedicati alle vacanze. Il mio pensiero in questo momento va all'anziano, sperando che possa presto ristabilirsi".