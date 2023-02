Lite in strada finisce a colpi di pistola, un uomo estrae l’arma e spara: 48enne ferito al collo Litiga con un 48enne, estrae la pistola e lo colpisce: è successo a Rocca di Papa mercoledì scorso. La vittima è stata colpita al collo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata dello scorso mercoledì, 15 febbraio 2023, ai Castelli Romani: due cinquantenni stavano litigando nella piazza principale dei Campi di Annibale, a Rocca di Papa. Dopo un'accesa discussione, però, i due si sono iniziati a picchiare davanti ai presenti. Al primo litigio, ne è seguito un secondo: è stato allo che uno di loro ha estratto una pistola. Dopo aver impugnato l'arma, si è rivolto verso la persona con la quale stava litigando e ha sparato.

Spari dopo la lite

Sono 5 o 6 i colpi esplosi dalla pistola estratta durante la lite: questo è quanto riportano alcune testate locali sulla vicenda. Secondo la ricostruzione, come anticipato, le liti sarebbero state due: è al culmine della seconda che uno dei due uomini ha estratto l'arma e ha sparato, puntando contro il secondo, un 48enne. Uno degli spari lo avrebbe raggiunto di striscio vicino al collo, sfiorandogli la testa.

I soccorsi e le indagini

Non appena colpito, in seguito alla ferita riportata, la vittima è stata costretta a raggiungere il pronto soccorso più vicino per farsi medicare e ricevere ulteriori verifiche sulla sua condizione fisica. In breve tempo il 48enne è arrivato all'Ospedale dei Castelli di Ariccia, sottoponendo immediatamente all'attenzione di medici e infermieri le ferite d'arma da fuoco riportate.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione locale, insieme a quelli della Compagnia di Frascati del nucleo operativo e radiomobile. Dopo la denuncia sporta dal 48enne, i militari stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e sono state aperte le indagini.