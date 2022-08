Lite di condominio finisce nel sangue a Primavalle: due fratelli accoltellati È finito in carcere per tentato omicidio e lesioni personali aggravate un 48enne che ha ferito a coltellate due fratelli vicini di casa a Primavalle.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tentato omicidio e lesioni personali aggravate sono i reati dei quali dovrà rispondere un quarantottenne arrestato e accusato di aver ferito gravemente a coltellate due vicini di casa durante una lite condominiale. I fatti durante i quali si è consumato il ferimento risalgono alla notte di lunedì scorso 1 agosto e sono avvenuti in zona Primavalle a Roma. Vittime due fratelli, un uomo e una donna, che sono finiti in ospedale con gravi ferite d'arma da taglio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il quarantottenne stava litigando animatamente con i fratelli quando la la donna, una ventunenne insieme a suo fratello, sono saliti al piano superiore e hanno bussato alla porta, per chiedergli cosa stesse accadendo.

Il quarantottenne ha aperto la porta di casa e vedendo i due vicini, li ha aggrediti, accoltellandoli. Arrivata la chiamata ai soccorsi con la richiesta urgente di un'ambualnza, sul posto è arrivato il personale sanitario, che li ha presi in carico e trasportati entrambi in ospedale. La donna ha fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re, per una ferita all'addome, mentre suo fratello all'ospedale San Filippo Neri, quest'ultimo è stato invece raggiunto al torace e i medici hanno valutato che guarirà in dieci giorni.

Sulla vicenda sono intervenuti i militari della Stazione di Roma Montespaccato, che hanno fermato il quarantottenne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate ed è finito in manette. L'Autorità Giudiziaria ne ha poi convalidato il fermo e i carabinieri lo hanno portato in carcere. Durante il sopralluogo all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto il coltello utilizzato nel ferimento e lo hanno sequestrato.