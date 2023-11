Liceo Ripetta, finestra crolla durante la ricreazione: “Il vetro è finito addosso a prof e studenti” “Qui l’edilizia lascia parecchio a desiderare – dice una studentessa del liceo Ripetta a Fanpage.it – Da anni chiediamo le finestre nuove, ma l’ex preside ci disse che costavano troppo”.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il vetro crollato, a destra la finestra sistemata con la lastra di legno al posto del vetro.

"Era ricreazione quando un vetro si è staccato dalla finestra ed è crollato addosso ad una prof e ad uno studente – racconta a Fanpage.it una studentessa del liceo – Poi arrivato a terra si è frantumato. Ora al posto del vetro è stata messa una lastra di legno, ma tiene lontana la luce e fa entrare il freddo: andiamo verso l'inverno, la stagione porta pioggia. Non possiamo continuare così".

Una situazione difficile quella che si trovano ad affrontare ogni giorno studenti e studentesse del liceo Ripetta e della sede succursale in viale Pinturicchio. "Negli scorsi anni avevamo chiesto alla preside precedente di cambiare le finestre: si vede che sono vecchie, è stato quasi un crollo annunciato. Ma ci ha risposto che le finestre erano realizzate su misura da un artigiano e che costavano 5000 euro l'una: cambiarle costava troppo – spiega Flavia, studentessa del liceo Ripetta e militante in Osa, Opposizione Studentesca d'Alternativa – Noi ci saremmo accontentati di qualcosa di meno bello ma economico, nuovo e funzionante".

Il crollo della finestra

Come ricorda la studentessa, il crollo è avvenuto nelle prime ore della giornata, dopo le prime lezioni: "Era da poco suonata la campanella della ricreazione, quando dalla finestra si è staccata una lastra di vetro grossa e pesante – racconta – È caduta addosso ad un docente e su uno studente: fortunatamente stanno bene, anche se il ragazzo è stato colpito dal vetro su una spalla e inizialmente ha sentito dolore. La lastra è poi stata portata via dal collaboratore scolastico del piano: al suo posto uno degli scuri. Una soluzione temporanea che, però, trattiene la luce e lascia passare il freddo".

Le condizioni della scuola e della succursale

Secondo quanto spiega, la finestra sarebbe soltanto uno dei molteplici problemi di edilizia della scuola: "Oltre a quella crollata, altre finestre sono rotte e nei bagni c'è la muffa. Senza contare che molti dei bagni a disposizione neanche funzionano. Ma le condizioni peggiori sono nella sede del Pinturicchio – descrive – Lì crollano a terra anche le grondaie: quelle sono ancora più pericolose. Le aule sono all'interno dei padiglioni di un giardino: ci sono anche i formicai. La palestra è un'aula più grande con tre colonne al centro".

Entrambe le sedi ospitano un liceo artistico: oltre allo studio teorico, gli e le studenti dedicano ore al lavoro pratico: "Abbiamo pochi pc a disposizione, quelli presenti sono portatili e spesso non riescono a reggere i lavori che svolgiamo – continua – Per il resto, ognuno acquista i materiali per conto suo. Ma i prezzi non sono bassi: ai libri di testo si aggiungono i materiali e il contributo volontario di 135 euro (un contributo volontario che sembra ricordare quello richiesto dall'istituto Vespucci lo scorso anno, ndr) . Poi, però, la scuola riesce a mettere a nostra disposizione appena la creta, che è essenziale".

La protesta del Ripetta e del Pinturicchio

La protesta degli e delle studenti del liceo Ripetta e della sede succursale del Pinturicchio non resterà ferma nelle scuole: "Il 17 novembre anche noi scenderemo in piazza in occasione della giornata mondiale dello studente per manifestare contro queste condizioni e contro quanto accaduto – aggiunge – Questo incidente deriva da una grave gestione dell'edilizia scolastica e dalla mancanza di fondi: non si tratta di un episodio isolato, ma è una condizione generalizzata. Succede nella nostra, come in altre scuole pubbliche", conclude Flavia.

"Lo Stato preferisce investire nel privato e nella guerra piuttosto che nella scuola pubblica – ribadiscono da Osa con un comunicato – Non possiamo più continuare a vivere in un ambiente precario, perennemente a rischio. Non rimarremo in silenzio rispetto a questo grave evento poiché la sicurezza non può continuare a essere presa in modo frivolo, dobbiamo riqualificare le nostre scuole".