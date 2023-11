L’ex marito di Gina Lollobrigida Javier Rigau attacca Piazzolla in tv: “Delinquente e stupido” Tra i due c’era stato già un durissimo scontro in tv, questa volta nel contenitore pomeridiano ‘Pomeriggio Cinque’, condotto da Myrta Merlino e andato in onda circa un mese fa. “Fai questo e io ti ammazzo”, gridò Rigau a Piazzolla.

A cura di Enrico Tata

Javier Rigau, l'ex (presunto) marito di Gina Lollobrigida ha insultato Andrea Piazzolla ai microfoni di Federica Panicucci, nel corso di Mattino 5: "Nella vita ho conosciuto tante persone cattive, ma intelligenti. Piazzolla invece è stupido, un delinquente e stupido".

Il precedente in tv: "Ti ammazzo"

Tra i due c'era stato già un durissimo scontro in tv, questa volta nel contenitore pomeridiano ‘Pomeriggio Cinque', condotto da Myrta Merlino e andato in onda circa un mese fa. "Fai questo e io ti ammazzo", gridò Rigau a Piazzolla. Quest'ultimo rispose: "Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti, ecco chi è davvero Rigau". E l'altro concluse: "Hai fatto soffrire Gina in una maniera inumana. Vergogna".

Da Federica Panicucci Rigau ha detto: "La mia opinione su di lui è sempre stata la stessa. Una cosa nuova è che in tribunale lui ha ammesso di aver deciso sullo sfratto della famiglia di Gina. Ha deciso spontaneamente lo sfratto. Non è stata lei, ma Piazzolla. Gina è sempre stata una buona madre e una buona nonna, ma dopo il 2011 era un'altra persona. La vittima numero uno è stata Gina Lollobrigida".

Leggi anche Andrea Piazzolla condannato a 3 anni per circonvenzione d'incapace: così derubò Gina Lollobrigida

Piazzolla continua a difendersi: "Non ho toccato nulla della signora Lollobrigida"

Intanto Piazzolla, condannato in primo grado a tre anni di reclusione per circonvenzione d'incapace ai danni della diva italiana, continua a difendersi: "Non ho mai toccato nulla di suo senza il suo permesso. Era sempre lì presente, sceglieva cosa vendere e cosa non vendere all'asta. Ho prove schiaccianti di quello che sto dicendo e al momento giusto ne parlerò. Non mi sono mai permesso di toccare nulla della signora Lollobrigida".

Chi è Javier Rigau e cosa c'entra con Gina Lollobrigida

Nel 2006 Gina Lollobrigida, scomparsa a gennaio 2023 a 95 anni, annunciò di voler sposare l'imprenditore spagnolo Javier Rigau, più piccolo di lei di circa 30 anni. Un rapporto che fu tenuto segreto per più di vent'anni, secondo alcuni, mentre per altri i due si conobbero soltanto nel 2004, due anni prima della proposta di nozze.

"Sentendo gli amici che mi mettevano in guardia, mi sono detta: ma cosa sto facendo? E ho annullato tutto", disse in un'intervista l'attrice spiegando di aver rotto il fidanzamento e accusando Rigau di essere un truffatore. Nel 2011 il quotidiano spagnolo El Mundo rivelò che Lollobrigida e l'imprenditore spagnolo si erano sposati segretamente in chiesa. Era presente però soltanto Rigau, che disse di aver sposato la diva per procura.

Per quest'ultima si trattava di una truffa: "Mi portò da un notaio, dicendo che dovevo firmare un atto per la causa civile contro un avvocato spagnolo che io ritenevo responsabile di attacchi mediatici contro di me. In quella sede lui non parlò mai di matrimonio, altrimenti quell’atto glielo avrei strappato davanti. Era scritto in spagnolo e io l’ho solo firmato senza sapere che quella era una falsa procura a contrarre matrimonio“.

Nel 2017 Rigau fu assolto da questa accusa, ma nel 2019 l’attrice ottenne l’annullamento delle nozze dalla Sacra Rota.