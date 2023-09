Leonardo scomparso a 23 anni a Roma, i familiari: “Siamo preoccupati, non parla italiano” Leonardo si è allontanato da una struttura ospedaliera della zona San Giovanni, a Roma: alto un metro e 93, ha un neo al lato sinistro del naso.

A cura di Beatrice Tominic

Leonardo scomparso a 23 anni da Roma, foto dalla pagina Facebook di Chi l’ha visto?.

Si è allontanato domenica scorsa, 17 settembre dal quartiere San Giovanni di Roma: da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. Leonardo è un ragazzo di 23 anni di origine croate che vive da tempo in Germania. In quest'ultimo periodo, però, si trovava a Roma. È proprio dalla capitale che è scomparso, allontanandosi da una struttura in cui era stato ricoverato qualche giorno fa in zona San Giovanni. A riportare la notizia Chi l'ha visto?, che ha diffuso immagine e dati del giovane sui suoi canali social.

L'appello della famiglia

Come riporta il sito del programma televisivo, nella scheda di rito, i familiari di Leonardo hanno paura che possa trovarsi in difficoltà. Oltre alla scomparsa avvenuta dalla struttura ospedaliera, a preoccupare i genitori di Leonardo potrebbe essere il fatto che il giovane si trovi in uno Stato diverso dal suo e con cui ha poca familiarità. Il ventitreenne è sparito, senza lasciare traccia, nella capitale di un Paese di cui non conosce neppure la lingua. Leonardo, infatti, parla croato, tedesco e inglese. Ma non italiano.

Chi è Leonardo, il ragazzo scomparso da Roma domenica scorsa

Dagli occhi castani, il ventitreenne che si è allontanato dalla struttura ospedaliera romana è alto un metro e 93 centimetri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e dei jeans neri, non è in possesso di documenti né del cellulare. Con le labbra sottili e l'arco di cupido ben pronunciato, ha i capelli neri ed è stempiato. Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono è il neo in volto: si trova al lato sinistro della faccia, sopra la narice sinistra.