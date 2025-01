video suggerito

Le prime nate nel Lazio nel 2025 sono tre femminucce: Eva, Ines e Lucrezia Eva, Ines e Lucrezia sono le prime nate del 2025 a Roma nei tre ospedali Sant’Eugenio, Policlinico Umberto I e San Camillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tre bimbe sono le prime nate nel Lazio allo scoccare del 2025. Si chiamano Eva, Ines e Lucrezia, sono romane e sono venute alla luce a mezzanotte e un secondo. La piccola Lucrezia, nata prematura (34 settimane) è stata partorita all'ospedale San Camillo con un cesareo d'urgenza: è in buona salute ed è sotto osservazione in Terapia Intensiva Neonatale. Ines è nata al policlinico Umberto I con parto naturale, così come la piccola Eva all'ospedale Sant'Eugenio. Al nosocomio Santa Maria Goretti di Latina è invece nata da mamma Muskandeep la piccola Naaz. La famiglia è residente a Sonnino. Alle bimbe e alle loro famiglie gli auguri del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Altri bimbi sono nati subito dopo la mezzanotte, nella casa di cura "Santa Famiglia" di Roma. Si chiamano Agata, Ginevra, Flavio e Violante. Mamma e neonati sono in buona salute. «Ogni anno registriamo il decremento delle nascite nel nostro Paese – commenta Donatella Possemato, titolare di Casa di Cura Santa Famiglia -. Questa notte carica di promesse e di energia, che scaturisce dalla magia di una nuova vita che nasce, rappresenta il Giubileo delle nascite nella speranza di un'inversione di tendenza dei nuovi nati nel nuovo anno. Ringrazio l’equipe medica ed i miei auguri ai piccoli Agata, Ginevra, Violante e Flavio, ed alle loro famiglie».