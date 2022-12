Le chiede indietro i soldi, lei lo denuncia per stalking: dj Jessie Diamond imputata per estorsione Si sarebbe rifiutata di restituirgli 20mila euro ricevuti quando stavano insieme. “Ti rovinerò la vita”, gli aveva scritto per email: Jessie Diamond finisce a processo per estorsione.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo essersi dedicata alle passerelle, ha vinto tre volte il primo posto ai Dance Music Awards: Jessica Tinelli, in arte Jessie Diamond, deejay dal 2006, oggi fa parlare di sé per altre ragioni. La deejay, che nel suo profilo Instagram vanta 35mila followers, come riporta il Messaggero, è imputata davanti al Tribunale monocratico di Roma per estorsione. Ad accusarla è stato l'ex fidanzato Fabrizio Piccoli, il brand manager di Rolls Roys e marketing manager di BMW Italia Retail.

Come ha affermato l'uomo, durante la loro relazione le avrebbe prestato 20mila euro: quando le ha chiesto indietro la somma, però, Jessie Diamond si sarebbe rifiutata, minacciandolo di denunciarlo per stalking. E così ha fatto: la denuncia è stata sporta alla Procura di Parma, che ha fatto partire le indagini.

La relazione fra la deejay e il manager

Sono stati insieme per quattro anni, dal 2010 al 2014. Poi, da quella somma di denaro prestata e mai tornata indietro, è iniziata una guerra giudiziaria fra Tinelli e Piccoli. Il denaro, prestato durante la loro relazione, sarebbe arrivato a Tinelli con un assegno di 5mila euro e un bonifico da 15mila. Una volta chiusa la relazione, però, Piccoli le ha chiesto di restituire l'intera somma: per ottenere l'importo ha iniziato il recupero giudiziale del suo credito mediante decreto ingiuntivo.

Insospettita, la deejay avrebbe inviato all'ex numerosi messaggi di posta elettronica: se non avesse rinunciato a notificarle il decreto ingiuntivo, lo avrebbe denunciato per stalking. Avrebbe, inoltre, inviato alla nuova compagna dell'uomo dettagli intimi sul loro rapporto e lo avrebbe fatto picchiare. "Non ho niente da perdere, andrà a finire male". O, ancora: "Tiro fuori le foto che mi hai mandato in cui sei nudo, mi voglio divertire a rovinarti e a guadagnarci".

La guerra giudiziaria

Il comportamento di Tinelli, come si legge nel capo d'imputazione, "costringeva il Piccoli a ritirare il decreto ingiuntivo in data 7/01/2014". La donna si procurava "un ingiusto profitto ai danni della persona offesa". Non ha tardato ad arrivare anche la denuncia da parte di Piccoli tanto che la deejay oggi è finita a processo per estorsione davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Lo scorso martedì piccoli ha ritirato la querela ai danni della ex. Il procedimento penale potrebbe non continuare a meno che il giudice non riqualifichi il reato procedibile d'ufficio. I legali di entrambe le parti, nel frattempo, hanno richiesto un rinvio per conoscere gli sviluppi delle indagini di Parma a carico del manager iniziate dopo la denuncia per stalking: non si esclude che anche lei possa ritirare la querela.