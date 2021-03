Parchi chiusi nel Comune di Fiumicino da domani, lunedì 15 marzo, con il Lazio in zona rossa. Questa la decisione del sindaco Esterino Montino, con ulteriori strette rispetto a quelle entrate in vigore con il nuovo decreto del Governo di Mario Draghi, che prevede nelle regioni diventate rosse per l'aumento di contagi, focolai e terapie intensive, stop nuove regole su spostamenti e aperture. Montino ha comunicato la misura ai suoi cittadini con un post pubblicato su Facebook: "Oltre alle misure già previste, ho disposto anche la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini fino a quando resteremo in zona rossa – si legge – È possibile svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e mantenendo le distanza dagli altri. L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e da soli". Con le aree verdi pubbliche interdette, i residenti potranno fare esercizio fisico solo vicino casa. Ieri il bollettino medico della regione rispetto ai dati della Asl RM3 ha registrato 18 nuovi contagi, per un totale si 257 persone attualmente positive. L'età media è pari a quarant'anni, ma sale leggermente il rapporto con la popolazione totale che è di 0.31. La maggior parte delle persone che ha contratto il virus è tra Isola Sacra e Fiumicino, che insieme contano il 59% dei contagiati. Ma sono alte anche le percentuali di Maccarese (9%) e Fregene (8%).

A Roma in zona rossa i parchi restano aperti

A Roma, che domani diventerà come il Lazio zona rossa, ville, aree verdi e parchi restano aperti, con possibilità di accedervi, per camminare, fare attività sportiva o motoria individuale, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale. Consentito l'uso delle aree giochi per bambini. A rimanere chiuse le palestre, le piscine e i centri sportivi, se non per l'allenamento degli atleti agonisti di interesse nazionale, occasione per i cittadini di approfittarne e prendere un po' d'aria muovendosi e facendo esercizio fisico. Si può uscire per passeggiare, a differenza del lockdown dello scorso anno, sempre in questo periodo, che impediva alle persone di lasciare la propria abitazione, se non per comprovate necessità, salute o lavoro. Quindi oltre che uscire per andare dal dottore, a fare la spesa e al lavoro, un anno fa era consentito ad esempio, per portare a spasso il cane. In zona rossa le passeggiate si possono fare, in prossimità della propria abitazione e con la mascherina oppure, come già detto, attività motoria o sportiva all'aperto da soli.