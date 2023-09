Lazio, Forza Italia presenta i nuovi acquisti dal M5S: imbarazzo per la firma contro le armi all’Ucraina Questa mattina la conferenza stampa con Tajani che ha ufficializzato il passaggio di Roberta Della Casa e Marco Colarossi dal gruppo del Movimento 5 Stelle a Forza Italia alla Regione Lazio. Imbarazzo alla notizia che i due hanno raccolto le firme per il referendum contro il sostegno militare all’Ucraina. Il leader azzurro minimizza: “Scelte personali che riguardano il passato”.

A cura di Valerio Renzi

Di Marco Billeci e Valerio Renzi

Antonio Tajani ha detto ieri sera che non farà "mai entrare in Forza Italia uno come Renzi", ma oggi ha accolto a braccia aperte due veterani del Movimento 5 Stelle romano. Roberta Della Casa e Marco Colarossi hanno ufficializzato oggiil loro ingresso in maggioranza alla Regione Lazio, abbandonando il gruppo pentastellato. Una scelta che terremota il partito di Conte alla Pisana, e che rischia di cambiare gli equilibri nella maggioranza di Francesco Rocca, con la Lega già in fibrillazione e Fratelli d'Italia attenta a capire come gestire gli alleati eternamente scontenti.

Questa mattina il leader azzurro ha accolto i due nuovi arrivati nel corso di una conferenza stampa nella sede nazionale di Forza Italia. Antonio Tajani smentisce le richieste immediate di rimpasto a Rocca, ma la partita si potrebbe aprire da qua a pochi mesi con le elezioni europee e la possibile partenza di qualche assessore di Fratelli d'Italia per Bruxelles. "È ovvio che sul tavolo della Regione Lazio le proposte di Forza Italia oggi sono più forti, le idee di Forza Italia oggi sono più forti. Questo è un fatto concreto, a noi interessano i contenuti, non è un fatto di poltrone", ma rimane il fatto che Forza Italia oggi ha cinque consiglieri e la Lega tre, ma lo stesso numero di esponenti in giunta. Il tema del rimpasto dunque sembra solo rimandato per il momento.

"Non credo sia il caso di fare altre polemiche. Ha fatto una scelta secondo me giusta e non vedo perché si debba continuare a discutere di una questione che riguarda il passato". La conferenza stampa è anche il momento per dichiarare chiuso il caso Marcello De Angelis, dopo le avvenute dimissioni. I maldipancia forzisti si erano esplicitati con un comunicato, durissimo, dei giovani del partito dopo l'emergere delle attività di cantante del responsabile della comunicazione istituzionale della regione, tra inni a Mussolini e versi antisemiti.

Momento di imbarazzo per Tajani quando Fanpage.it ha chiesto come fosse compatibile l'ingresso in Forza Italia, con la scelta dei due consiglieri di raccogliere le firme per il referendum contro l'invio di armi in Ucraina. Parla di una "scelta personale che riguarda il passato", e di una posizione che "non riguarda la Regione Lazio". E ovviamente la posizione di FI sul tema è chiara e inequivocabile. Della Casa e Colarossi si erano spesi la scorsa primavera assieme all'ex sindaca Virginia Raggi, a cui erano fino a poche settimane fa molto vicini, per la raccolta firme a cui non aveva aderito neanche il M5S, sostenuta da molte sigle dell'area del "dissenso", nata dalle piazze contro la vaccinazione obbligatoria e il green pass, e dalla destra che si è attestata su posizioni anti americane come quella di Gianni Alemanno.

"Confermo di essere contraria alla guerra, la raccolta firme era un'iniziativa trasversale e l'invio delle armi non era l'unico quesito. Un'iniziativa che è stata per altro appoggiata da personalità di diversa provenienza politica. Era una posizione legata anche al momento politico che stavo vivendo, penso che bisogna fare squadra e rispetterò la posizione del partito che ho scelto, ovvero Forza Italia", spiega Roberta Della Casa. Nessuna marcia indietro? "Siamo per la pace", chiosa genericamente la consigliera regionale. Chissà se il ministro degli Esteri Antonio Tajani sapeva della contrarietà all'invio delle armi in sostegno all'Ucraina, o l'ha appreso in conferenza stampa.