Lazio, da Rocca via libera all'accordo nel centrodestra: Forza Italia si prende l'Urbanistica L'annuncio di Rocca: l'assessorato all'Urbanistica passerà nei prossimi giorni dall'assessore della Lega Pasquale Ciacciarelli a Forza Italia.

A cura di Enrico Tata

Dopo mesi di serrate trattative interne alla maggioranza di centrodestra, nel Lazio sembra essere tornata la pace (almeno apparente) tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Come ha annunciato dallo stesso presidente Rocca, l'assessorato all'Urbanistica passerà nei prossimi giorni dall'assessore della Lega Pasquale Ciacciarelli a Forza Italia. È questo il risultato ottenuto dai forzisti, che da prima dell'estate hanno chiesto a gran voce più potere in giunta. Questo perché, hanno fatto notare gli azzurri, attualmente il gruppo di Forza Italia è il terzo per numero di componenti dopo Fratelli d'Italia e Partito democratico.

Nel corso della conferenza stampa sui due anni di mandato, Rocca ha informato che l'accordo raggiunto a dicembre con Forza Italia diventerà esecutivo fra pochi giorni: "L'assessore Ciacciarelli (attuale assessore all'Urbanistica) seguirà per mio conto la Protezione civile. Questa settimana ci sarà l'avvicendamento. Ma il clima è tranquillo, non c'era un tema di fretta Ma non è che i rappresentati mi hanno detto ‘ti meno'. Non ci accapigliamo per un giorno prima o meno. Non è una questione di potere". Non è chiaro, tuttavia, a quale assessore di Forza Italia andrà la delega all'Urbanistica. Se a Giuseppe Schiboni o Luisa Regimenti. Agli azzurri, inoltre, dovrebbe andare anche la delega al Cinema.

L'accelerazione sulla nomina è arrivata dopo che il partito di Antonio Tajani nei giorni scorsi era tornato a chiedere di dare seguito agli accordi presi a dicembre. Tanto che il gruppo di Forza Italia aveva diramato una dura nota: "Non ci sono mai stati comportamenti scorretti da parte nostra o giochi di palazzo per avere poltrone. In questi due anni Forza Italia ha lavorato sempre mettendo al centro della sua azione politica l'interesse dei cittadini, prima, e della coalizione di centrodestra, poi. Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con gli alleati, abbiamo allargato la maggioranza che governa in Regione Lazio, non abbiamo mai messo in discussione l'ottimo lavoro fatto fin qui dal presidente stesso. Seppure abbiamo preso atto dell'immediata rettifica del presidente Rocca, riteniamo utile un incontro, la prossima settimana, con il segretario regionale Claudio Fazzone".