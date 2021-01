Da lunedì 1 febbraio sarà possibile prenotare il vaccino anti-covid per le persone che hanno superato gli ottant'anni o che li compiranno entro il 2021 (sono quindi inclusi anche coloro che sono nati nel 1941). Il vaccino può essere prenotato in modalità online sul sito Salutelazio.it oppure su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio/ anche da un familiare, un parente o un congiunto (ovviamente con l'assenso della persona che si vuole vaccinare). Nel caso si abbiano difficoltà, si può chiamare lo 06.164.161.841 per usufruire del servizio di assistenza alla prenotazione. Per prenotare non serve lo Spid, basta avere con sé il codice fiscale. La somministrazione dei vaccini avrà l'inizio l'8 febbraio. "È fortemente sconsigliato recarsi in uno dei punti di somministrazione senza la regolare prenotazione del vaccino, mentre è opportuno lasciare un proprio contatto telefonico per ricevere un sms 72 ore prima dell'appuntamento con tutte le indicazioni necessarie", fanno sapere dalla Regione Lazio.

Le cose da sapere sul vaccino per over 80 nel Lazio

Sul sito della Regione Lazio sono state pubblicate le FAQ sulle vaccinazioni per le persone over 80. Si tratta delle risposte ai quesiti più diffusi, che aiutano a fare chiarezza sia su chi può effettivamente prenotare il vaccino, sia su come si svolgono le modalità di prenotazione. A partire dal sito su cui bisogna andare, fino al numero da chiamare se si hanno difficoltà con l'online (06.164.161.841). Al momento sono 89 le strutture in cui è possibile prenotare la prima e la seconda dose del vaccino anti-covid, ma la Regione ha comunicato che saranno incrementate "secondo la disponibilità dei vaccini". Non è necessario avere la prescrizione del medico: una volta sul sito, si può scegliere il giorno e prenotare la prima fascia oraria disponibile. Dopodiché si stampa il promemoria dell'operazione con il numero dell'appuntamento, data e orario. Questo, oltre ovviamente alla tessera sanitaria, devono essere portati il giorno in cui si è prenotato il vaccino.