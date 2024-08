video suggerito

Lavori in corso a Porta Maggiore, si fermano i tram: quanto durano e quali sono i bus sostitutivi Da oggi, lunedì 5 agosto 2024, si fermano i tram per i lavori in corso al deposito di Porta Maggiore. Come funzionano i bus sostitutivi e per quanto tempo il servizio tram è sospeso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Cambiamento per Porta Maggiore dove da oggi, 5 agosto 2024, scattano i lavori per la riqualificazione del deposito in vista dell'arrivo dei nuovi tram da 33 metri. L'intero impianto dovrà essere completamente rivisitato per ospitare i nuovi veicoli: le operazioni sono organizzate per il mese di agosto, quando è previsto lo stop dei tram con servizio di bus sostitutivi.

Ecco per quanto tempo i tram saranno fuori uso e cosa comprende il servizio alternativo ai autobus e navette.

Quanto tempo è interrotto il servizio di tram

Come anticipato, quello che riguarda il deposito dei tram è un intervento completo e profondo. I lavori iniziano nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto 2024 e proseguono per una ventina di giorni, fino a domenica 25 agosto 2024. In alcuni casi, per ovviare ai disagi, sono organizzate tratte apposite di bus. In altri casi, invece, vengono offerti suggerimenti per aiutare viaggiatori e viaggiatrici a trovare un'alternativa per spostarsi.

Come spostarsi a Roma senza tram: bus sostitutivi linea per linea

Alcuni tram tornano in servizi, altri restano bloccati. Scopriamo quali sono disponibili; quali, invece, sono in stop fino al 25 agosto 2024 e tutte le alternative di cui servirsi, linea per linea.

Il tram 2 , da Flaminio- Mancini e da Mancini a Flaminio, dopo settimane di lavori torna regolare;

, da Flaminio- Mancini e da Mancini a Flaminio, dopo settimane di lavori torna regolare; Il tram 3 , da stazione Trastevere a Valle Giulia e viceversa, viene sostituito integralmente dal bus;

, da stazione Trastevere a Valle Giulia e viceversa, viene sostituito integralmente dal bus; Il tram 5 , da Gerani a Stazione Termini e viceversa, viene sostituito parzialmente da bus: il bus 519 copre la tratta fra via Prenestina/viale della Serenissima-piazza dei Gerani e il tram 14 da ia Prenestina/viale della Serenissima;

, da Gerani a Stazione Termini e viceversa, viene sostituito parzialmente da bus: il bus 519 copre la tratta fra via Prenestina/viale della Serenissima-piazza dei Gerani e il tram 14 da ia Prenestina/viale della Serenissima; Il tram 8 , da Casaletto a Piazza Venezia e viceversa, è sostituito interamente da bus;

, da Casaletto a Piazza Venezia e viceversa, è sostituito interamente da bus; Il tram 14, dalla stazione Termini a Togliatti e viceversa, è regolare;

dalla stazione Termini a Togliatti e viceversa, è regolare; Il tram 19, da Gerani a Risorgimento e viceversa è parzialmente sostituito da bus: dal 519 da piazza dei Gerani-via Prenestina/viale della Serenissima; dal tram 14 da via Prenestina/viale della Serenissima- Porta Maggiore; dal bus 3 da Porta Maggiore a Valle Giulia e dal bus 19 da Valle Giulia a viale Giulio Cesare.

I lavori a Porta Maggiore nel deposito dei tram

Come anticipato, l'intervento è necessario per poter far spazio ai nuovi tram in arrivo nelle prossime settimane. Si tratta di grandi veicoli, lunghi circa 33 metri. Nel frattempo, nel corso dei lavori, sono compresi anche l'ammodernamento del deposito e attività di ristrutturazione lungo l'intera rete tramviaria verso il Giubileo: alcune tratte saranno creato da zero, come la linea che collega via Barletta a piazzale Clodio (approvata il mese scorso) o quella che unisce Termini- Vaticano-Aurelio.