Lavinio, prende fuoco mentre cucina: 48enne elitrasportata al Sant’Eugenio di Roma, è gravissima Le ustioni hanno ricoperto l’80% della 48enne: trasportata in eliambulanza al centro grandi ustionati del Sant’Eugenio, è in pericolo di vita.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto la notte scorsa a Lavinio, località marittima nel comune di Anzio, sul litorale a sud di Roma. Qui, nella tarda serata di ieri, martedì 2 maggio, una donna di 48 anni è stata avvolta dalle fiamme mentre stava cucinando un pasto ai fornelli. Il fuoco, in breve tempo, ha circondato la donna, una cittadina del Bangladesh: per aiutarla, in suo soccorso è arrivato prontamente il marito, un suo connazionale di sessanta anni, che ha immediatamente allertato i soccorsi e ha spento il rogo, ustionandosi le mani. L'immobile non è stato danneggiato dal rogo, ma la donna è stata trasportata d'urgenza al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio dove si trova ancora adesso in pericolo di vita.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allarmati, sul luogo dell'incendio sono arrivati i carabinieri della stazione locale, quella di Lavinio, che a loro volta, rendendosi conto di quanto stava accadendo, hanno chiamato il 118.

Una volta arrivati sul posto, gli operatori del personale sanitario del 118 hanno preso in cura i due coniugi. Il marito sessantenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Anzio dopo essersi ustionato le mani mentre provava a spegnere il fuoco: nel centro sanitario i medici hanno valutato le lesioni riportato come ustioni di primo e secondo grado. Poco dopo è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Le condizioni di salute della donna, invece, si sono rivelate subito molto più critiche. Nel suo caso le ustioni hanno coperto l'80% del corpo tanto che i soccorritori hanno disposto per lei il trasporto d'urgenza in elisoccorso. A bordo dell'aerogiro è raggiunto il centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma dove sta rischiando di perdere la vita.