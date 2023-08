Latina, bagnante passeggia sulla spiaggia e trova un’antica anfora romana Il reperto, probabilmente databile tra il I e il II secolo a.C., si trovava sul bagnasciuga. Una volta rinvenuto, l’uomo ha allertato la Guardia Costiera.

A cura di Beatrice Tominic

Può una passeggiata in spiaggia farvi diventare archeologi? È quanto accaduto ad un bagnante a Latina che, mentre camminava lungo il bagnasciuga venerdì scorso, ha notato un oggetto particolare sulla sabbia, arrivato dal mare. Soltanto avvicinandosi ha scoperto di aver rinvenuto il collo di un'anfora romana, reperto archeologico che sembrerebbe risalire ad un periodo compreso fra il I e il II secolo a.C..

Non appena si è accorto che si trattava di un reperto archeologico, ha immediatamente allertato il bagnino dello stabilimento più vicini che, a sua volta, ha segnalato il ritrovamento la Guardia Costiera, dopo aver preso e messo in sicurezza l'oggetto.

La scoperta sul bagnasciuga

La scoperta è avvenuta venerdì scorso sul lato sinistro del litorale di Latina, poco dopo la zona di Capo Portiere. Il mare era limpido e trasparente e il bagnante non ha fatto fatica ad individuare l'anfora lungo la riva, mentre passeggiava. I responsabili della cooperativa Blue Work Service, quella in cui lavora il bagnino, hanno trasportato il reperto dal comandate Samuel Sasso, per le dovute verifiche.

Il collo di anfora rinvenuto

Non appena consegnato il reperto, sono partiti i primi riscontri. Secondo le prima analisi, si tratterebbe del collo di un'anfora Dressel 2-4, apparentemente risalente ad un periodo tra il I e il II secolo a.C.. Anfore di queste tipo venivano utilizzate per trasportare via mare vino, olio e altre merci. Ben con servato, il reperto sarebbe finito sul bagnasciuga della spiaggia pontina a causa delle correnti notturne. Nel frattempo continuano le verifiche per accertare che si tratti di un pezzo originale o di una riproduzione.