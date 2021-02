Un ragazzo di 17 anni è morto per essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta questa sera a Formia, in provincia di Latina. Feriti anche due giovani di 18 e 16 anni, che però non dovrebbero essere in pericolo di vita. A quanto si apprende, il giovane è stato colpito con dei fendenti nella centralissima via Vitruvio: trasportato in ospedale, sarebbe morto poco dopo il ricovero. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto per identificare tutti i partecipanti alla rissa. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, sarebbero almeno dieci i ragazzi coinvolti, alcuni dei quali minorenni. Le indagini procedono spedite per dare un volto e un nome a chi ha ucciso il 17enne: gli agenti stanno ascoltando i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

17enne muore accoltellato in una rissa, indaga la polizia

Cosa sia accaduto, ancora non è chiaro. Gli inquirenti che indagano sull'accaduto ipotizzano che la rissa sia nata da una violenta discussione tra due gruppi di giovani, uno dei luogo, l'altro venuto da fuori. La tragedia è avvenuta intorno alle 20: prima la discussione, poi la colluttazione e qualcuno ha tirato fuori un coltello, colpendo a morte il 17enne. Sembra che il ragazzo sia stato portato di corsa in ospedale, ma che i tentativi di soccorrerlo siano stati inutili: troppo gravi le ferite riportate, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso subito dopo l'arrivo al nosocomio. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il 17enne aveva una vasta emorragia interna in corso che non gli ha lasciato scampo.