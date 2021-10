“Lasciatemi, sono Lucifer!”: 32enne si scaglia contro una coppia con bimbo, e picchia un 14enne Un uomo di 32 anni è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo che si è scagliato contro un ragazzino di 14 anni e una coppia con un bimbo piccolo. Il 32enne, una volta davanti ai carabinieri, ha cominciato a urlare “lasciatemi sono Lucifer Samael Morningstar”.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Nomentana e del nucleo operativo della compagnia Parioli dopo che ha aggredito una coppia con un bimbo piccolo e un ragazzino di quattordici anni intervenuto per difenderli. È accaduto a Roma in via Lanciani in pieno giorno: il 32enne, dopo essere stato sedato dalle forze dell'ordine, è stato portato in carcere con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito al processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A riportare la notizia, la Repubblica.

Tutto è successo l'altro giorno al Nomentano. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 dopo aver visto l'uomo prendere a pugni un ragazzino di 14 anni, intervenuto per difendere una coppia con un bimbo piccolo, insultata dall'uomo. Quando il 32enne si è scagliato contro il ragazzino, lo ha prima colpito al volto, e poi gli ha strappato la felpa. Giunti sul posto, i carabinieri hanno ascoltato il 14enne e si sono messi sulle tracce dell'aggressore, trovandolo poco lontano. Quando si sono avvicinati ha cominciato a urlare "Lasciatemi, lasciatemi sono Lucifer Samael Morningstar", riferendosi al personaggio della serie televisiva con protagonista l'attore Tom Ellis. Decisamente l'uomo non era Lucifer, ma era così agitato che si è scagliato contro i carabinieri. Per fermarlo c'è stato bisogno di sedarlo, altrimenti non si sarebbe riusciti a calmarlo. In mano aveva ancora la felpa che poco prima aveva preso al ragazzino di 14 anni. Sia lui sia la coppia aggredita stanno bene e non hanno riportato ferite gravi.