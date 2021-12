Lanciano un sasso contro un autobus a Tuscolana, vetro in frantumi: paura tra i passeggeri L’episodio è avvenuto sulla linea 85, davanti Stazione Tuscolana. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire agli autori del gesto.

Paura ieri sera alla stazione Tuscolana, quando un autobus della linea 85 è stato colpito da un sasso che ha mandato in frantumi un vetro. A riportare la notizia è Il Messaggero. Non è noto chi sia stato a compiere questo gesto e perché lo abbia fatto: l'autista, una volta che ha visto il vetro rompersi, non ha potuto fare altro che terminare immediatamente la corsa e far scendere i passeggeri, per chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. Non si sa chi sia stato a lanciare il sasso e rompere il vetro: indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto. Saranno visionate, nel caso siano presenti, eventuali telecamere presenti nella zona. Per i passeggeri e per l'autista tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza: sembra infatti che nessuno sia rimasto ferito.

Sasso contro il vetro di un autobus: il racconto di un testimone

"Abbiamo sentito un forte boato e il vetro andare in frantumi, ha detto uno dei passeggeri a bordo dell'85, l'autista ci ha fatto subito scendere, eravamo nella zona di via Tuscolana, davanti al liceo Augusto – il racconto di un testimone al quotidiano romano – Una volta scesi, abbiamo sentito il conducente che parlava di un sasso che aveva colpito e mandato in frantumi il finestrone posteriore del mezzo. E chiedeva l' intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, eravamo subito dopo piazza Ragusa, davanti alla stazione Tuscolana, poi ci siamo organizzati per raggiungere le nostre destinazioni con altri mezzi o a piedi. Un gesto incivile e vigliacco, poteva andare peggio, se i vetri avessero colpito in viso qualche pendolare".