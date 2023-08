Lago di Bolsena, al largo su una tavola a remi: non riesce a tornare a riva, salvato dai carabinieri Si era allontanato verso il largo durante un bagno, a bordo di una tavola con i remi. A causa del vento, però, non è più riuscito a tornare a riva: salvato dai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Lago di Bolsena (Immagine di repertorio)

Si è allontanato in acqua, durante un bagno nel lago di Bolsena, nel viterbese, a bordo di una tavola con dei remi. Ma, a causa del vento, non è più riuscito a tornare indietro. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 6 agosto, quando un turista si è ritrovato a circa mezzo miglio dall'isola Bisentina, davanti al comune di Capodimonte. Per salvarlo, sono intervenuti i carabinieri di una pattuglia nautica che sono riusciti a riportare l'uomo, un turista norvegese, a riva.

L'intervento dei militari

Come riportato da Tuscia Web.it, il turista è stato notato nel corso di un servizio da parte di una pattuglia nautica dei carabinieri che stava attraversando quella parte di lago. In breve tempo i militari si sono accorti della presenza dell'uomo a bordo della tavola, quasi al centro del lago, lontano dalla costa da cui era arrivato. Il turista si trovava in stato di shock, stremato dalle onde e temeva di non riuscire più a tornare verso la riva. I carabinieri lo hanno immediatamente tranquillizzato, aiutato e accompagnato verso la costa, finalmente in salvo.

Le motovedette dei carabinieri

Il servizio di controllo in motovedetta svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza in mare o al lago, come in questo caso. Le imbarcazioni sono agili e veloci, equipaggiare con le attrezzature necessarie per affrontare le emergenze in acqua aperte come persone bloccate su barche in avaria, in caso di incidenti o mareggiate: i militari intervengono subito, grazie alla velocità dei mezzi, al motore e alla capacità di manovra. Dotati di boe, corde, giubbotti salvagente e attrezzature mediche di primo soccorso, permettono di effettuare salvataggi prontamente e in sicurezza.