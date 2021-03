in foto: Lady Gaga sul set di ’House of Gucci’

Lady Gaga è comparsa nel centro storico di Roma, sul set per le riprese del film ‘House of Gucci', diretto dal regista britannico Ridley Scott, di cui non è ancora nota la data ufficiale d'uscita. L'amatissima star americana, cantante e attrice è stata immortalata in via Condotti insieme ad Al Pacino, in una Piazza di Spagna dal sapore anni Settanta, completamente blindata in occasione delle riprese. Un'atmosfera particolarmente tranquilla, nella quale il cast ha goduto della bellezza della Città Eterna, senza il caos che la caratterizza e che le faceva da cornice nelle giornate prima della pandemia. Lady Gaga è stata chiamata ad interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, che trascorso in carcere diciotto anni per l'omicidio del marito. Sorpresa per i passanti, per quei pochi che, data la zona rossa e le chiusure di negozi ed esercizi commerciali, si sono trovati in centro e hanno potuto vedere la star (anche se da lontano e circondata dal suo staff).

Lady Gaga a Roma vive in un attico sui Fori Imperiali

Per la permanenza a Roma, dov'è arrivata nelle settimane scorse, l'attrice hollywoodiana vivrà in un meraviglioso attico che affaccia sui fori imperiali e godrà di una delle viste più belle della Città Eterna. Lady Gaga infatti, probabilmente a causa dell'emergenza sanitaria, ha scelto un appartamento privato piuttosto che un hotel per soggiornare. Per il film sul delitto Gucci la star comparirà in scene che verranno girate in Italia tra Milano, Firenze, il lago di Como e Roma. Per quanto concerne la realizzazione del film, Patrizia Reggiani, protagonista, si sarebbe dichiara contraria, mentre la maison Gucci ha dato accesso all'archivio storico perguardaroba e oggetti di scena.