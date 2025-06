Ladri in casa di Massimo Ferrero, portati via gioielli e denaro in contante: bottino da quantificare

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Ignoti sono entrati ieri sera nella casa a Roma di Massimo Ferrero, produttore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria, portando via gioielli e denaro in contante. L'allarme è stato lanciato da Ferrero stesso, che tornando nella sua abitazione in pieno centro storico ha visto gli ambienti completamente a soqquadro.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del distretto di Trevi Campomarzio insieme alla Scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso, gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza della zona per vedere se siano state effettuate delle riprese utili a identificare i ladri. Secondo quanto emerso, sulla porta non vi sarebbero segni evidenti di effrazione. Ancora da quantificare l'entità dei soldi e dei beni portati via.

Dalle prime informazioni sembra che i ladri siano entrati da una porta finestra nella villa di Campo Marzio, e non dall'entrata principale. Non è escluso che chi ha deciso di colpire l'abitazione di Ferrero lo abbia fatto prima studiando bene il posto e le sue abitudini, e approfittando del fatto che fosse uscito di casa per un non breve lasso di tempo. A quel punto sono entrati e hanno fatto razzia di gioielli e denaro contante, di cui il produttore ha denunciato la scomparsa.

Gli agenti della Polizia di Stato stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per vedere se è stato ripreso qualcosa di utile alle indagini, ma al momento non ci sarebbero novità. La speranza è che tramite le immagini si possano identificare i ladri che hanno commesso il furto, che al momento non sono stati ancora rintracciati.