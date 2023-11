Ladispoli, rinvenuto il corpo senza vita di una donna in spiaggia: indagini in corso È stato notato quando era ancora in mare: una volta portato in spiaggia, ogni tentativo di rianimazione si è dimostrato vano. La donna era già morta al momento del ritrovamento, aveva circa 40 anni.

A cura di Beatrice Tominic

La spiaggia di Ladispoli, fra via Fregene e via Santa Severa, dove sarebbe stato rinvenuto il cadavere della donna. Gli scogli nell'immagine potrebbero essere quelli da cui è caduta.

Lo hanno avvistato in mare, facendo immediatamente scattare l'allarme. Sul luogo della segnalazione, la spiaggia di Ladispoli, in breve tempo sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno recuperato una donna fra le onde.

Hanno raggiunto il posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che, una volta recuperato il corpo, hanno eseguito le tecniche necessarie per provare a rianimare la donna. Presto, però, si sono accorti che non c'era più nulla da fare. E sono stati costretti a constatarne il decesso.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta scattato l'allarme, i soccorsi sono arrivati in breve tempo nel luogo della segnalazione, fra via Fregene e via Santa Severa. Sul posto, oltre agli agenti della polizia di Stato e agli operatori sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e alcuni pescatori.

Il corpo della donna è stato avvistato mentre si trovava ancora in mare ed è stato recuperato dagli agenti di Ladispoli che, dopo essere intervenuti per tentare il salvataggio, hanno subito fatto scattare le indagini. A loro il compito di identificare la donna e di cercare di ricostruire nel minor tempo possibile cosa possa esserle successo. Per il momento restano ancora ignote le cause che hanno portato la donna alla morte: una delle ipotesi è che possa essere semplicemente scivolata mentre stava camminando sugli scogli che si trovano vicino alla spiaggia, annegando o che possa aver avuto un malore. Ma non si esclude alcuna pista.

Chi è la donna trovata senza vita in spiaggia a Ladispoli

Nel frattempo, gli agenti della polizia stanno cercando di risalire all'identità del corpo senza vita rinvenuto in mare. Per il momento, dalle informazioni emerse, sappiamo soltanto che apparteneva ad una donna. E che, secondo le prime stime, avrebbe avuto circa 40 anni.