Ladispoli, campionessa di Karate salva due bimbe che rischiavano di annegare in mare Federica Riccardi, campionessa di karate, ha raccontato l’episodio: “Non appena arrivata in spiaggia e dopo aver posato il mio asciugamano, ho notato al largo delle boe, a causa del mare molto agitato, due bambine in difficoltà spinte dalla corrente ancora più a largo. Non sono soltanto una campionessa di karate ma anche un carabiniere e anni fa ho conseguito il brevetto da bagnina. Non ci ho pensato due volte nel tuffarmi e trarle in salvo”.

A cura di Enrico Tata

Federica Riccardi è una campionessa di karate, vincitrice finora di 17 medaglie ai campionati italiani e di un bronzo europeo. Ieri, riporta il quotidiano online Baraonda News, ha salvato la vita a due bimbe che rischiavano di morire annegate nel mare del litorale romano. Le due sorelline, 7 e 8 anni, giocavano a poca distanza dalla riva sulla spiaggia di Ladispoli, ma improvvisamente la corrente le ha portate a largo ed entrambe hanno rischiato di annegare. Il fatto è accaduto ieri sulla spiaggia libera di via Marina di Torre Flavia, a nord del paese. Quando ha visto la scena, Federica si è lanciata subito in acqua ed è riuscita a raggiungere le due bimbe, che ha poi immediatamente riportato a riva e consegnato ai genitori. La 25enne, arruolata tra i carabinieri, ha anche un brevetto di assistente bagnanti e così per lei è stato facile mettere in salvo le piccole. Le loro condizioni di salute, per fortuna, sono buone. Entrambe si trovano a Ladispoli in vacanza insieme ai genitori.

"Non ci ho pensato due volte a tuffarmi per portarle in salvo"

La stessa Federica ha raccontato l'episodio, stando a quanto riporta il quotidiano locale Terzo Binario: "Non appena arrivata in spiaggia e dopo aver posato il mio asciugamano, ho notato al largo delle boe, a causa del mare molto agitato, due bambine in difficoltà spinte dalla corrente ancora più a largo. Non sono soltanto una campionessa di karate ma anche un carabiniere e anni fa ho conseguito il brevetto da bagnina. Non ci ho pensato due volte nel tuffarmi e trarle in salvo". La campionessa è stata applaudita dopo il salvataggio dagli altri bagnanti che hanno assistito alla scena dalla spiaggia con preoccupazione.